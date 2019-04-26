Kişi başı turizm harcamaları düştü

MEDYA takibinin öncü kurumu Ajans Press, yıllara göre turizm istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı artışa geçerken kişi başı ortalama turizm harcamalarında düşüş yaşandı. 2003-2018 yılları arasındaki 15 yıllık turizm istatistikleri incelendiğinde, kişi başı ortalama turizm harcamasının en düşük olduğu yıl 647 dolar ile 2018, en yüksek olduğu yıl da 850 dolar ile 2003 oldu. Araştırmaya konu olan zaman dilimi içerisinde, en fazla yabancı ziyaretçi ise 46 milyon 112 bin 592 ile geçtiğimiz yıl gerçekleşirken, en az ziyaretçi ise 13 milyon 256 bin 28 kişi 2002 yılında misafir edildi. PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında 344 bin 310 haberin yansıma bulduğu tespit edildi. Turizm, medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, 2018 yılında yaşanan artışın sektör tarafından olumlu karşılandığı ve 2019 beklentilerinin 2018’in üzerinde olduğu görüldü.