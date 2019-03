Kiev'deki Uitt 2019 fuarında Alanya rüzgarı

UKRAYNA’NIN başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Uitt 2019, 22 ülkeden 300 firma katılımıyla kapılarını açtı. 25’incisi düzenlenen fuarın, 300 metrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ise 17 katılımcı yer aldı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil etti. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Dahaoğlu, ilk olarak, Bakanlık standının tasarım, düzen ve konum olarak dikkat çektiğini, Türkiye standının bu durumuyla diğer fuarlardaki stantların önüne geçerek otel işletmecileri ve acente temsilcilerinin takdirini topladığını söyledi.

‘KİMLİKLE GEÇİŞ İMKANI TURİST AKIŞINI ARTIRDI’

Ukrayna pazarının her geçen yıl Türkiye için geliştiğini aktaran Dahaoğlu, “2016’da 1 milyon 45 bin, 2017’de 1 milyon 284 bin ve 2018’de 1 milyon 386 bin kişi ülkemizi ziyaret etti. Özellikle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle ülkeler arası kimlikle geçiş imkanının sağlanması bu yükselişin en büyük sebeplerinden biri oldu.

‘ANTALYA’YA 715 BİN TURİST GELDİ’

Antalya’ya 2018’de gelen kişi sayısı Anex Tour ile 175 bin, Coral 118 bin, TUI 113 bin, Join Up 80 bin, Tez Tour/Kilit 80 bin, Pegas 71 bin ve diğerleri ile birlikte toplam 715 bin kişi oldu. Bu yıl fuar alanına baktığımızda geçmiş yıllara göre daha fazla acente temsilcisinin ziyaret ve ilgisinin yoğun olduğunu gördük.

‘REZERVASYONLARA SEÇİM MOLASI’

Ukrayna halkı pazar günü yapılacak başkanlık seçimine kilitlenmiş durumda. Büyük bir ihtimalle 3 aday da buradan yeteri kadar oy alamayacak ve seçim 3 hafta sonraki 2. tura kalacak. Bu nedenle rezervasyonlarda şu an için bir duraklama olsa da seçimlerden sonra tekrar eski hızına kavuşacağı söyleniyor. Fakat sonuç olarak Ukrayna’daki ekonomik sıkıntılardan dolayı bir artış düşünmediklerini söyleyen acente temsilcileri geçen sene ile aynı rakamları yakalamayı hedeflediklerini belirttiler.

‘DESTEK VERİLİRSE ALANYA’YA UÇARIZ’

Konum olarak güzel bir yerde bulunan Alanya standında Instagram paylaşımı ile milyonlara ulaşıldı. Görüşme yaptığımız Coral Travel Ukrayna Müdürü İzzet Etke, Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) için yeterli desteğin verilmesi durumunda uçuş için planlama yapılabileceğini söyledi. 2018 yılında Mısır satışlarının Türkiye satışlarının da üzerine çıktığını sözlerine ekledi. Turizm Müşavirimiz Berat Yıldız ile yaptığımız görüşmede ise GZP’nin Alanya için olan önemini ve direkt uçuşların sağlanması gerekliliğini konuştuk” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 11:31