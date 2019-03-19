Kıbrıs turizmine 12 taksit dopingi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) görmeyen kalmayacak.

Türkiye ile KKTC arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını artırmanın, yeni destinasyonların açılmasını sağlamanın amaçlandığı işbirliği çerçevesinde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, KITSAB ve KITOB yetkilileri KKTC’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk ziyaretin yapıldığı isim KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oldu. Toplantıda konuşan Akıncı, Kıbrıs’ın 3 bin 300 kilometrekarelik küçük bir ülke olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin güzellikleriyle kıyaslamak kolay değil ama daha küçük ölçekte bizim de güzelliklerimiz çok var. Buraya bir defa olsun gelmeli bütün Türkiye insanı” dedi.

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin paketlerine Kıbrıs’ın eklenmesi gerektiğini söyleyen Akıncı, yakında Türkiye’nin farklı şehirlerinden KKTC’ye seferlerin başlayacağını düzenleneceğini kaydetti.

Firuz Bağlıkaya ise Kıbrıs’ı ziyaret eden yabancının, döviz girdisi ve ülke ekonomisine katkı dışında, KKTC’nin tanınması anlamına da gelen bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, “KKTC’de yabancı turisti çok önemsiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapmak üzere ziyarette bulunduk” dedi.

AnadoluJet fırsatı

Heyetin ikinci ziyaret ettiği isim KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu oldu. Ataoğlu, KKTC’ye geçen yıl gelen turist sayısının 1.2 milyon olduğunu belirterek, “Bu yıl hedefimiz 1.5 milyon turist gelmesi. Hem AnadoluJet’in hem de (Alanya - Girne) gemi seferlerinin devreye girmesi, bu sayıya ulaşmak için ciddi bir adım olacak” dedi.

Ataoğlu, KKTC için tatil satışlarına Türkiye’de 6 taksit uygulandığını, bunun 12 taksit olması için girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, “Türkiye’ye gelecek turistlerin kısa süreli de olsa KKTC’ye gelmesi oldukça önemli” dedi. Kıbrıs’a gelen turistlerin yüzde 65 - 70’inin Türk olduğunu aktaran Ataoğlu, “Türk turistlerin oranını yüzde 80’e çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman pazarından ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Ataoğlu, turist başına düşen gelirin 750-800 dolar olduğunu, bunu bin dolara çıkaracaklarını kaydetti.

KKTC Başbakanı Erhürman ve Bakan Ataoğlu’nun katılımıyla TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, KITSAB Başkanı Erkan Kilim ve KITOB Başkanı Dimağ Çağıner tarafından protokol imzalandı.

Türkiye’den tam 2 milyon turist

İşbirliği protokolünün imza töreninde konuşan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ise KKTC’de yıllık 960 milyon dolar turizm geliri, 25 bin yatak kapasitesi, 1 milyonun üzerinde konaklayan turist sayısı olduğunu belirtti.

Türkiye’den KKTC’ye gelen 800 bin turisti 2 milyona çıkarmaları gerektiğini ifade eden Firuz Bağlıkaya da şunları söyledi: “Yurt dışından gelen turist sayısını da artırmak lazım ama ambargodan dolayı sıkıntılar var. En azından bu ambargo döneminde Türk vatandaşları olarak buraya maksimum turisti getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor.”

Bağlıkaya, “Türkiye’deki KKTC (tatil) satışlarına 12 taksit uygulanması konusunda girişimlerimizi yaptık. İnşallah bu hafta pozitif neticelenecek” dedi.