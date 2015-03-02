"Kendini ispatlayanların yılı"

Yasin ARAZ

GOLD City'de gerçekleştirilen etkinliğe Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ve aynı zamanda SKAL Alanya Üyesi olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de katıldı. Toplantıda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi de olan SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı yeni dernekler yasası kapsamında üyelerin bilgilerinin sanal ortama aktarılması hakkında bilgiler verdi. Nedanlı, SKAL Alanya Kulübü tarafından yapılan etkinlikleri de anlattı. Toplantıya katılan ALTİD Başkanı Burhan Sili, bugün Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından finanse edilen, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) iştirakçi olarak katkıda bulunduğu "Alanya Turizm Sektörü Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi Farkındalık Toplantısı" hakkında üyelere bilgiler vererek davette bulundu. Başkan Sili, "Bu oluşum aslında Alanya turizminde mevcut sorunlar, bu sorunların çözümü için neler yapılabilir, bu bölgede turizm nasıl yapılmalı, neler ele alınmalı konularının önümüzdeki 5 senelik süreçteki durumunu kapsıyor. Dolayısıyla turizmde tüm paydaşların yani otelci, acenta bir yanda, Alanya Belediyesi, ALTSO diğer yanda, ALESO, Dolmuşçular Odası gibi akla gelen tüm paydaşların bölgenin sorunları, bölgeyle ilgili fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir platform oluşturmak için yapıldı. Bu bir lansman değil. Alanya turizminin artıları ve eksileriyle kafalardaki fikirleri ortaya koyarak bir proje ortaya çıkaracağız. Nihayetinde bunu akademik gözle Alanya HEP Üniversitesi de rapor haline getirecek ve açıklayacağız. Daha önce bölgedeki diğer paydaşlarla bölüm bölüm toplantılar yaptık. Hep şunu söylüyorduk, dolmuşlarda şu olmasın, hanutçular var, şu var bu var diyorduk. Sonra dedik ki biz bunları hep eleştiriyoruz ama bir de onların penceresinden bakalım. Neden bunları bu şekilde gerçekleştiriyorlar öğrenelim istedik. Çözümleri ile ilgili de bir çalışma yaptık ve bunları da dosya haline getirdik. Bunları da toplantıda masaya yatıracağız" dedi.

'KÜME DÜŞMEMEK İÇİN KÜMELENELİM'

Gerçekleşen programa katılan Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir de, "SKAL'ın bugüne kadar hiç bir toplantısını kaçırmadım. Hiç bir şey yokmuş gibi yolumuza devam edeceğiz. Turizmde Kümelenme ile turizmdeki sorunların derinlemesine analizi, bu sorunları aşmanın ve yeni teknolojik bilgi çağının gereklerine uygun bir takım çözüm önerileriyle yola devam etme gibi bir fırsatımız var. Bizim artık bir üniversitemiz var. Bu çalışmalar orada bilimsel olarak değerlendirilip ciddi olarak takip edebileceğimiz sonuçlara götürecektir. Özellikle turizm sektörü üniversite ile omuz omuza çalışma içerisinde olursa kendiliğinden turizm sektörünün bir Araştırma Geliştirme (AR-GE) çalışmasını oluşturacaktır. Diğer sektörler buna zorunlu olmayabilir ama turizm sektörü dünya ile paralel çalışmak zorunda. Bu paralelliği kaybettiğimiz anda küme düşeriz. Bunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Turizmde sistem dakika dakika takip gerektiriyor. Bilgi çağının gereklerinden yararlanıp küresel acımasız ekonomik sistemin içerisinde kuruşluk dahi olsa rekabet avantajı yakalasak bizim faydamıza olacaktır. Aklın yolu bir. Ticaretin anlamı da budur" diye konuştu. Kaymakam Erhan Özdemir de konuşmasının ardından turizmcilerin toplantıya katılmasını istedi.

'ALANYA'NIN SERMAYESİ YERİNDE TANITIM'

Farklı bir pencereden programın ne kadar önemli olduğunu anlatmak istediğini belirten SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı "İktisadi işletmelerde sermaye çok önemlidir. Sermayesi güçlü olan şirketlerin ayakta durması ve savaşlarda mücadele etmesi çok daha kolaydır. Alanya'nın bir sermayesi var mı yok mu tartışmak gerekir. Alanya'nın sermayesi nedir derseniz de, yerinde tanıtım. Gerekliliği ne boyutta onu hepiniz biliyorsunuz. Dünyada iktisadi ve ekonomik problemler yaşayan piyasalarda sermayesi en zayıf olanlar dökülmeye başlar. İşletme sahibiyseniz bir pazar problemi olduğunda, küçülmeye gittiğinizde önce en donanımsız personelden başlarsınız. Bizim dünyada yaşanmış ve yaşanacak küresel krizlere karşı ayakta durabilmemiz adına Alanya'da sermayemizi güçlendirmemiz lazım. Bu illaki para demek değildir. Alanya'nın kültürel varlıklarını tanıtmamızdır, misafirperverliğimizi izah etmemiz lazım. İnsanları burada kendi evinde hissettirmek de olmalı. Otellerde, işletmelerde her türlü teşebbüslerde insanlara dürüst hizmet etmemizdir. Ben bu seneyi 6-7 ay önce şöyle izah etmiştim, işletmesinin pazarlamasına ve işletmesine yatırım yapan insanların fark edileceği bir yıl olacak. Kendisini pazarlamaya ihtiyacı olmayan insanların yılı olacak. Çünkü geçmişten beri süregelen hizmeti zaten kendisinin pazardaki varlık sebebi olacaktır. Derler ya, 'Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diye, dolayısıyla müşteriyi ilk önce kötü işletmeler ve ülkeler kaybedecek. En geç ise sermayesi en kuvvetli olanlar kaybedecek. O nedenle bizim sermayemizin güçlü olması lazım. ALTİD'e, kaymakamlığımıza, üniversitemize destek olmamız bu projeyi hayata geçirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'KENDİ KENDİMİZDEN MÜŞTERİ ÇALIYORUZ'

Nedanlı daha sonra artan yatak kapasitesine değinerek, "Artan yatak kadar uçak sayısı artmıyor. Her işletme bir diğerinden müşteri alıyor" dedi. Nedanlı, "Lütfen yerel hizmetlilere yani kaymakamlıktan, jandarmaya, emniyete, belediyeye kadar tüm çalışanlara yardımcı olalım. Sektörden kötüleri ayıklayacağız, eğitimsizlere eğitim vermemiz lazım. O arkadaşlara baktığımız zaman onlar bu eğitimi almadıklarından dolayı böyle zorluk çıkartıyor olabilir. Umarız herkes bu projeye ortak olur. 5 yıllık bu projeyi 15 yıla da yayabiliriz. Çocuklarımıza da aktarabiliriz. Yeter ki Alanya'ya sahip olalım. Sermayesi güçlü olanın kazanabileceği bir yıla girdik. Bundan sonrası daha zor olacak. Otel yatırımına da dur diyelim artık. Başka bir proje yapalım. Alanya'ya bir disneyland yapalım, Antalya gibi bir Akvaryum'u olsun. Ama başka bir şey olsun. 3-5 otelci birleşip farklı şeyler yapsın. Bu yapılan oteller birbirinden çalacak" şeklinde konuştu.

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