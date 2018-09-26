'Kemer Türkiye'ye örnek olacak'

TOPLANTIYA Karaloğlu’nun yanı sıra AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, TÜROFET Başkanı Osman Ayık, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sektör temsilcileri katıldı. 2016 yılında Antalya’da göreve başladığında en büyük problemin turizm sektöründe olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “2016 yılı krizin en ateşli dönemiydi. Kemer’deki otellerin yüzde 40’ı kapalıydı. Birde bugün geldiğimiz noktaya bakın. 2017’de 10 milyon rakamını size güvenerek söyledim. Ben sektöre ve Antalya’ya güveniyordum. Bu krizi Antalya’nın çok rahat aşabileceğini biliyordum. Öyle de oldu. 2017 toparlanma yılı, 2018 sıçrama, 2019-2020 ise esas meyve toplama sezonu olacak. Özellikle rakamsal ve gelir olarak. 2019-2020 sezonunda turist başına 1000 doların üzerine çıkacağız. Bu başarı hepimizin sizleri kutluyorum” dedi. “Mevsimsellik sorununu çözmeli turizmi 12 aya yaymalıyız” Vali Karaloğlu, Antalya olarak en önemli sorunun mevsimsellik sorunu olduğuna vurgu yaparak, “mevsimsellik sorununu çözmek ve turizmi 12 aya yaymak için çalışmalıyız. Bizim bir ezberimiz var. Bu ezberleri bozmazsak, yeni şeyler düşünüp, yeni şeyler tasarlayıp yapmazsak, bu mevsimi uzatamayız. Ürünü çeşitlendirmeden ve derinleştirmeden, pazarı çeşitlendirmeden, markayı güçlendirmeden, yeni tanıtım stratejileri yapmadan bu sorunları çözemeyiz. Sorunları bütüncül bir bakışla yeniden ele alıp düzeltmeliyiz” ifadelerini kullandı. “Ezberlerimizi bozmamız lazım” Antalya’nın her bölgesinde 12 ay turizmi başlatacağız demenin inandırıcı olmayacağına değinen Vali Karaloğlu, bir noktadan da başlamak gerektiğine vurgu yaptı. Antalya’da bir alt destinasyon seçerek, bu bölgede farklı şeyleri deneyerek, test ederek başarıya ulaşmayı ve bu başarıyı Antalya ve Türkiye’ye taşımayı amaçladıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Bunun içinde en uygun alt destinasyon Kemer’dir. Kemer son derece butik bir şehir Kemer’de sadece konaklama tesisleri değil, tarihi varlığı, kültürü, doğal güzellikleri, Phaselis, Tahtalı, Göynük Kanyonu, Çıralı gibi sahip olduğu dünyaca ünlü merkezleriyle bu işe en uygun şehirdir. Ama bunu yapabilmek için sadece otelleri açık tutmak yetmez. Buraya gelecek insanları memnun edecek kaliteli yeme içme mekânlarımız olmazsa, kaliteli eğlence mekânlarımız, kaliteli alışveriş mekânlarınız olmazsa insanları 12 ay Kemer’e getirmemiz mümkün olmaz. Bunun için kendi ezberlerimizi bozmamız lazım” şeklinde konuştu. “Sıfır atık projesi otellerde uygulanmalı” Turizmin çevreyle birebir ilişkili olduğunu belirten Vali Karaloğlu, turizm şehri olarak çevreye duyarlı olunması ve çevrenin her koşulda korunması gerektiğinin altını çizerek Emine Erdoğan’ın Türkiye’de başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni Antalya’da otellerin uygulaması için çağrıda bulundu. Vali Münir Karaloğlu, “Birkaç otelimiz Antalya’da sıfır atık projesine başladı. Bunu arzu eden oteller varsa AKTOB olarak bir çalışma yapalım Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uzmanlarımızı getirelim. Otellerimizin bu konuyla ilgili sorumlularına ve yetkililerine eğitimler verelim. Bizim otellerimiz, sıfır atıkla çalışıyor diyebilelim. Bunun tanıtımlarda propagandasını yapalım. Yeter ki siz talep edin” dedi. 2016’da iç pazar zayıflığından dolayı yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Karaloğlu, “İç pazarı yüzde 25’in altına düşürmemek lazım bu konuda fedakârlık yapmak gerekiyorsa, krizleri ön görerek ve çözümüne odaklanarak 2019-2020’de iç pazarı dağıtmayalım” diyerek turizmcilere uyarıda bulundu. “Antalya en şanslı dönemini yaşıyor” Antalya’nın bu yıl en şanslı dönemini yaşadığını belirten Vali Karaloğlu, “Antalya için çalışan bir Bakanımız vardı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi birde sizin içinizden gelen, Türkiye’de turizmin en yenilikçi isimleri arasında olan sizin de bizimde derdimizi çok iyi bilen Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanımız oldu. Bunu Antalya için fırsata çevirmeliyiz. İşbirliğiyle hem Antalya hem de Kemer’de hedeflediğimiz çalışmaları en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.