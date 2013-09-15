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Kazılara 26 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı 350 kazı çalışmasına 26 milyon ödenek aktardı

Kazılara 26 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı 350 kazı çalışmasına 26 milyon ödenek aktardı

15 Eylül 2013 Pazar 13:36
Kazılara 26 milyon TL
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl gerçekleştirilen 350'ye yakın kazı çalışmasına 12 Eylül'e kadar 26 milyon 919 bin 120 lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Bilim Heyetleri ve müze müdürlüklerince gerçekleştirilen kazı çalışmalarının daha verimli yapılabilmesi, açığa çıkarılan kültür varlıklarının restorasyon ve koruma projelerinin hayata geçirilebilmesi için söz konusu çalışmalara maddi desteğin devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Yatırım ve Cari Bütçeleri gibi kendi kaynaklarından sağlanan ödeneklerin, ilgili il özel idareleri ile defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gönderildiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi :

"Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri 2013'de Türk Bilim Heyetlerince ve müze müdürlüklerince 350'ye yakın kazı çalışması gerçekleştirilirken, söz konusu kazı çalışmalarına 12 Eylül 2013 itibariyle 26 milyon 919 bin 120 lira ödenek aktarıldı. Çalışmaların devam durumuna ve yürütülen projelere bağlı olarak söz konu kazı çalışmalarına ödenek aktarılmaya devam edilmesi planlanıyor ."


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Son Güncelleme: 15.09.2013 13:43
Anahtar Kelimeler:
KÜLTÜR VE TURİZ BAKANLIĞIKazıödenek
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