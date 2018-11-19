Katar Hava Yolları'ndan Antalya'ya güzel haber

KATAR Hava Yolları, 2019 yılının yaz sezonunda Antalya, Bodrum, Mikonos ve Malaga olmak üzere Akdeniz'in 4 popüler turizm destinasyonuna uçmaya devam edeceğini açıkladı.

SEFER SAYISI HAFTADA 3'E ÇIKIYOR

Geçtiğimiz yılın haziran ayında hem Bodrum'a hem de Antalya'ya uçuş başlatan şirket, gelecek yaz sezonunda hem Bodrum'a hem de Antalya'ya yaptığı sefer sayısını haftada 3'e çıkaracağını açıkladı. Şirket ayrıca, bu yaz A320 ile yaptığı Antalya seferini gelecek yaz A330'la yapmaya başlayacak.

Katar Hava Yolları'nın Antalya uçuşları 24 Mayıs-29 Eylül tarihleri arasında, çarşamba, cuma ve pazar; Bodrum uçuşları ise 25 mayıs-28 Eylül tarihleri arasında salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.