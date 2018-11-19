KATAR Hava Yolları, 2019 yılının yaz sezonunda Antalya, Bodrum, Mikonos ve Malaga olmak üzere Akdeniz'in 4 popüler turizm destinasyonuna uçmaya devam edeceğini açıkladı.
SEFER SAYISI HAFTADA 3'E ÇIKIYOR
Geçtiğimiz yılın haziran ayında hem Bodrum'a hem de Antalya'ya uçuş başlatan şirket, gelecek yaz sezonunda hem Bodrum'a hem de Antalya'ya yaptığı sefer sayısını haftada 3'e çıkaracağını açıkladı. Şirket ayrıca, bu yaz A320 ile yaptığı Antalya seferini gelecek yaz A330'la yapmaya başlayacak.
Katar Hava Yolları'nın Antalya uçuşları 24 Mayıs-29 Eylül tarihleri arasında, çarşamba, cuma ve pazar; Bodrum uçuşları ise 25 mayıs-28 Eylül tarihleri arasında salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.
Katar Hava Yolları'ndan Antalya'ya güzel haber
Geçtiğimiz yaz mevsiminde Bodrum ve Antalya'ya uçuş başlatan Katar Hava Yolları, 2019 yılında servis sayısını arttırıyor.
KATAR Hava Yolları, 2019 yılının yaz sezonunda Antalya, Bodrum, Mikonos ve Malaga olmak üzere Akdeniz'in 4 popüler turizm destinasyonuna uçmaya devam edeceğini açıkladı.