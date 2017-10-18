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Kardeş şehirden 'Sağlık' turu

Alanya Belediyesi’nin kardeş şehri Litvanya Silute’den gelen sağlık grubu, Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti

Kardeş şehirden 'Sağlık' turu

Alanya Belediyesi’nin kardeş şehri Litvanya Silute’den gelen sağlık grubu, Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti

18 Ekim 2017 Çarşamba 22:00
Kardeş şehirden 'Sağlık' turu
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ALANYA'DAKİ sağlık kuruluşlarını ziyaret için gelen kardeş şehir heyeti ilk olarak Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti. Litvanya Silute Belediye Başkan Yardımcısı Algis Bekeris ve sağlık grubunun yer aldığı heyeti, Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Turizm ve Dış İlişkiler Sorumlusu Nurkan Şaşmaz ve Belediye Hekimi Dr. Sultan Özgen ağırladı. Yenialp, Alanya'daki sağlık kuruluşları ve çalışma sistemleri hakkında Litvanya heyetine bilgi verdi. Alanya turizminin kalkınması için kardeş şehirlerle olan ilişkileri güçlendirdiklerini belirten Yenialp, "Heyet, devlet ve özel hastanelerle birlikte sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak" dedi. Yenialp, ziyaretin sonunda Silute Belediye Başkan Yardımcısı Algis Bekeris’e ve heyete ipek kozasından imal edilen birer tablo hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi’Litvanya SiluteAlanya
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