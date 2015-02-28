"Kaçakçılık önlenecek"

- Yasin ARAZ

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, mecliste görüşülmesi beklenen TÜRSAB Yasası değişikliklerini değerlendirdi. Çavuşoğlu, tasarıda kendileri için önemli konunun tek başına denetim hakkının kazanılması olduğunu söyledi. İlk olarak yeni açılacak acenteler için 250 Bin TL teminat maddesini değerlendiren Çavuşoğlu, "Mağduriyetlerin giderilmesi için önemli bir madde" diyerek, "Türkiye içerisinde son 10 yıldır iç pazar büyümeye başladı. Seyahat, tatil zihniyeti lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Geçen yıl paket tur olarak 13 milyon insan seyahat etti. Bunun 8 milyonu iç pazarda 5 milyonu da yurt dışına yönelik oldu. Hem kendi içimizde hem dışarıda operatörlük yapanların gayriciddi operatörlerin önüne geçme amaçlı 250 bin liralık sigorta garanti kapsamına gidildi. Bu da yine TÜRSAB çalışmasıyla yapılıp onaylandı. Bugün herhangi bir şekilde iflas eden, iflas konumunda olan tur operatörlerinin yarattığı tüketici mağduriyetleri aynı Avrupa'daki gibi garanti fonundan karşılanacak. Bunun yanısıra bakanlıkta bekleyen TÜRSAB'ın hazırladığı yasa tasarısı var. O da en yakın zamanda onaylanıp kuruldan geçecektir" diye konuştu.

'KAÇAK FAALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

TÜRSAB'ın 1618 nolu yasası içerisindeki en kritik maddenin kendi başına denetim yapma konusu olduğuna işaret eden TÜRSAB Alanya BYK Başkanı, "Kaçak acente denetimleri için çok önemli bir adım olacak" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Hep şikayet ettiğimiz kaçak faaliyet yapanları kontrol edememe gibi bir durum vardı. Bu tasarıda da bunun üzerine çalışma yaptık. Umuyoruz ki o da Bakanlar Kurulu'ndan geçerek bakanlığa bağlı kalmadan kolluk güçleri ile beraber kontrol etme şansını yakalayacağız. Bu da yüzde 70-80 oranında kaçak seyahat acentalarının önüne geçmemizi sağlayacak" dedi.

'VERGİ KAYBINI ÖNLEMİŞ OLACAĞIZ'