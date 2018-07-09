Kaçak turlar turizme darbe vuruyor

GERÇEK yurt içi gerekse yurt dışı turlarda internet üzerinden yapılan satışların sayısı her geçen gün artıyor. Tur şirketleri ve acenteler ile yapılan tur rezervasyonları tatilciler için avantaj sunarken, tamamen maddi amaçla yapılan turlar da bir o kadar sektörü olumsuz etkiliyor. Farklı hizmet vaatleri ve fiyat farkı ile vatandaşların karşısına çıkan kaçak turlar, tatilcilerde kafa karışıklığına neden oluyor. Tatil sezonunu fırsat bilenler tarafından düzenlenen kaçak turlar, sunulan vaatlerin yerine getirilmemesi sonucunda hizmet eksikliği ile sonlanıyor. Bu durum kaçak olarak düzenlenen turlarla tatile çıkan vatandaşlarda sektöre güven sorununu ortaya çıkarıyor. "Tatil öncesinde söylenenler tur anında yerine getirilmiyor" Herhangi bir tura ya da tatile çıkmadan önce hem hizmetlerin hem de şirketlerin iyice araştırılması gerektiğini ifade eden 222 Turizm Seyahat Acentası Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yapılan kaçak turların hizmet kalitesinin çok düşük olduğunu vurgulayan Çetin, "Turizm sezonunun en hareketli olduğu dönemlerdeyiz. Bu durum da fırsat olarak bilinerek kaçak turların yanı sıra profesyonellerin de söylenenlerin yerine getirilmediği turlar düzenleniyor. Tur öncesinde bir sürü hizmet vaadinde bulunuluyor fakat bu o esnada yerine getirilmiyor. Tatil yapılıyor ama gidilen turun belgesi yok, evrakları tam değil, arabanın turizm belgesi yok. Durum böyle olunca hizmet de sağlıklı olmuyor. Maddi kazanç olarak görülüyor sadece. Böyle olunca da uzun süre bu zamanı bekleyen vatandaşların tatilleri adeta zehir oluyor. Gidilen turları düzenleyenlerin kesinlikle resmi olarak Turizm Bakanlığının bünyesinde bir kuruluş olmalı. Güvenilir, uzun yıllardır bu işi yapan şirketler tercih edilmeli. Turizm acenteleri de misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapmalı" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:49