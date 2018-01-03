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Jet2 vites yükseltti

İngiltere'de artan Türkiye talebine cevap vermek için harekete geçen Jet2Holidays, Türkiye kapasitesini 600 bin koltuk arttırdığını açıkladı

Jet2 vites yükseltti

İngiltere'de artan Türkiye talebine cevap vermek için harekete geçen Jet2Holidays, Türkiye kapasitesini 600 bin koltuk arttırdığını açıkladı

03 Ocak 2018 Çarşamba 20:50
Jet2 vites yükseltti
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JET2HOLİDAYS ve onun kardeş hava yolu şirketi Jet2.com, 2018 yılında Türkiye'ye daha büyük yer ayıracağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre şirket, artan Türkiye talebinden pay almak için 2018 kapasitesini 600 bin koltuk arttırdı. Antalya talebinin 4 kat Dalaman ve Bodrum talebinin ise 2 kat arttığını kaydeden Jet2 yetkilileri, söz konusu talebin artmasını Türkiye'nin 2-5 yıldızlı oteller, kültür ve güneşiyle fantastik bir fiyat sunmasına bağlıyorlar.
LİDERLİK ANTALYA'DA
Jet2'nun ürün müdürü Zoe Towers, "En yüksek büyüme Antalya, Verona, Halkidiki, Bodrum, Napoli, Costa de Almeria, Dalaman, Kos, Kefalonia ve Larnaka destinasyonlarında. Fantastik bir destinasyon olan Türkiye ise rezervasyonlarını arttırıyor. Türkiye 2018'in en belirgin destinasyonlarından biri olacak" yorumunda bulundu. Jet2'nun en hızlı büyüyen 10 destinasyonu ise şu şekilde sıralandı: Antalya, Verona, Halkidiki, Bodrum, Napoli, Costa de Almeria, Dalaman, Kos, Kefalonia, Larnaca, Kıbrıs.

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İngiltereTürkiye
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