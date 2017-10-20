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'Jet2 vites yükseltti'

Jet2 Holidays Ceo'su Stephen Heapy, AKTOB yöneticileri ile bir araya gelerek 2018 yılı Türkiye planlarını paylaştı. Jet2 Holidays Türkiye kapasitesini 2 katına çıkaracak

'Jet2 vites yükseltti'

Jet2 Holidays Ceo'su Stephen Heapy, AKTOB yöneticileri ile bir araya gelerek 2018 yılı Türkiye planlarını paylaştı. Jet2 Holidays Türkiye kapasitesini 2 katına çıkaracak

20 Ekim 2017 Cuma 23:45
'Jet2 vites yükseltti'
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İNGİLTERE pazarında 40'ın üzerinde destinasyona paket tur düzenleyen Jet2Holidays Ceo'su Stephen Heapy, Antalya'ya gelerek Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) yöneticileri ile görüştü. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Kaan Kavaloğlu, Nihat Vural ve MTS Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya’nın olduğu toplantıda konuşan Heapy, firma olarak İngiltere’den Türkiye’ye yönelik 2018 programları hakkında bilgi verdi. Heapy, 2018’de İngiltere’den Türkiye'ye tatil talebinde önemli artış olmasını beklediklerini belirterek bu talebe göre 2018 yılında Türkiye'ye satılacak uçak koltuk sayısını iki katına çıkaracaklarını söyledi.
'ANTALYA'DA BÜYÜYÜP BÜYÜTÜYORLAR'
Heapy "2018 yılı yaz sezonunda uçak koltuk sayısını 2017 yılına göre iki katına çıkararak 430 bin kottuk sayısını satışa çıkardık. Türkiye'de Antalya, Bodrum ve Dalaman'ı uçuş noktası olarak belirledik" dedi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da İngiltere'nin dünya turizm sektöründe önemli kaynak pazarlardan olduğunu söyledi. Jet2 Holidays'ın son iki yıldır başta Antalya olmak üzere Türkiye'de önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Jet2Holdays İngiltere'nin 8 şehrinden Antalya'ya turist taşıyor. Antalya'da büyüme planları var. Türkiye'ye inanıyor ve Antalya'da büyümeyi hedeflemişler. İngiltere pazarı dünyada kaynak pazar. Türkiye bu pazarda yeterli sayıya ulaşamadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jet2 HolidaysStephen HeapyAKTOB
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