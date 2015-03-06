ITB'nin yıldızı Alanya

ALANYA'NIN ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bağımsız 30 metrekarelik stantta tanıtıldığı ITB Berlin Turizm Fuarı’nın ikinci gününde de Alanya standı yoğun ilgi gördü. Alanya, ITB Berlin'de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turizm Tanıtma Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından ortak tanıtılıyor. Dün, Alanya standına gelenler arasında Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir de vardı. Özdemir, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTAV Başkanı Faik Kaptanoğlu ile birlikte basın mensuplarını Alanya hakkında bilgilendirdi. Dünyanın en çok izlenen spor kanalı Eurosport’un özel olarak ilgilendiği Alanya standında, Alman Miss Alanya Tanıtım Elçisi Michelle Flanders de basın mensuplarının ilgi odağı oldu.
TURİZM DUAYENLERİ GELDİ
ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Alanya standını ziyaret edenler arasında turizm profesyonelleri de yer aldı. Turizmin duayenleri Vural Öger, kızı Nina Öger ve Hüseyin Baraner Alanya standını ziyaret ettiler. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile bölge turizmini konuşan Nina Öger, Antalya'ya yerleşeceğini açıkladı. Alanya'ya da sık sık geleceğini belirten Öger, tur operatörü olarak bölgede ağırlıklarını ortaya koyacaklarını söyledi.
ALTAV KOKTEYL DÜZENLEDİ
Alanya standı dün ALTAV’ın düzenlediği kokteyle deev sahipliği yaptı. Düzenlenen kokteyle, dünyanın birçok ülkesinden tur operatörü temsilcileri, acenteciler ve otelciler katıldı. Dünya turizmine yön veren turizmciler, Alanya standında buluştular.
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