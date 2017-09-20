İtalya’nın dünyaca ünlü bölgesi göz kamaştırıyor

KIŞIN kayakseverlere kayak merkezi olarak hizmet veren bölge, yaz aylarında da doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında.

1956 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan bölge, çok sayıda ve değişik kayak pistleri, dağlık manzaraları, konaklama tesisleri, alışveriş dükkanları ve “apreski” yaşamı ile tanınıyor.

1000 yıllık bir geçmişe sahip bölgenin yaz nüfusu 6 bin iken kış nüfusu 60 bin dolaylarında.

Bölge Avrupa jet-set ve aristokrasisinin de gözde mekanlarından, ancak buraya gelen turistler aristokratları ve ünlüleri kıyafet yarıştırırken değil, günlük halleriyle görüyorlar.

Dolomitler bölgesi ayrıca UNESCO Dünya Doğal Mirası listesinde de yer alıyor.