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İtalya’nın dünyaca ünlü bölgesi göz kamaştırıyor

Alp Dağları'nın güneyinde bulunan Dolomitler bölgesi'nde bulunan Cortina D'Ampezzo, İtalya'nın dünyaca ünlü turistik yerleri arasında yer alıyor

İtalya’nın dünyaca ünlü bölgesi göz kamaştırıyor

Alp Dağları'nın güneyinde bulunan Dolomitler bölgesi'nde bulunan Cortina D'Ampezzo, İtalya'nın dünyaca ünlü turistik yerleri arasında yer alıyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:34
İtalya’nın dünyaca ünlü bölgesi göz kamaştırıyor
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KIŞIN kayakseverlere kayak merkezi olarak hizmet veren bölge, yaz aylarında da doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında.

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1956 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan bölge, çok sayıda ve değişik kayak pistleri, dağlık manzaraları, konaklama tesisleri, alışveriş dükkanları ve “apreski” yaşamı ile tanınıyor.

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1000 yıllık bir geçmişe sahip bölgenin yaz nüfusu 6 bin iken kış nüfusu 60 bin dolaylarında.

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Bölge Avrupa jet-set ve aristokrasisinin de gözde mekanlarından, ancak buraya gelen turistler aristokratları ve ünlüleri kıyafet yarıştırırken değil, günlük halleriyle görüyorlar.

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Dolomitler bölgesi ayrıca UNESCO Dünya Doğal Mirası listesinde de yer alıyor.

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İtalya
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