İsveç'teki fuarda Alanya'ya yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN en büyük emlak ve inşaat firmalarından biri Trust United'in sahibi olan CHP'li Durmuş Özgen, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen emlak fuarında Alanya'ya büyük ilgi olduğunu bildirdi. Bu yıl İspanya, Portekiz ve İtalya'daki dev firmaların yer aldığı fuarda Türkiye'den sadece Alanya'yı kendilerinin temsil ettiğini belirten Özgen, "Avrupa ile Türkiye arasındaki krize rağmen İsveçlilerin Alanya'ya ilgisi çok iyi durumda. Alanya standını görünce hemen yanımıza gelip bize Alanya'yı soruyorlar, ev fiyatlarını araştırıyorlar. Krizden dolayı Türkiye ve Alanya'daki emlak fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirmek isteyen İsveçlilerin yeniden Alanya'ya yoğun bir şekilde gelmek istediklerini görmek bir turizmci olarak bizi çok mutlu etti" diye konuştu. Öte yandan, Durmuş Özgen'in açtığı Alanya standında Türk Bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına geniş yer ayırması ise takdir topladı.