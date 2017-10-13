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İşten çıkarılacak işçilerden belediye önünde çadırlı eylem

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Şişecam'a bağlı Paşabahçe Cam Fabrikası'nda 20 gün ücretsiz iznin ardından işten çıkarılacaklarını belirten 91 işçi, Lüleburgaz Belediyesi önünde çadır kurup eşleri ve çocuklarıyla birlikte eylem yapıyor

İşten çıkarılacak işçilerden belediye önünde çadırlı eylem

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Şişecam'a bağlı Paşabahçe Cam Fabrikası'nda 20 gün ücretsiz iznin ardından işten çıkarılacaklarını belirten 91 işçi, Lüleburgaz Belediyesi önünde çadır kurup eşleri ve çocuklarıyla birlikte eylem yapıyor

13 Ekim 2017 Cuma 00:04
İşten çıkarılacak işçilerden belediye önünde çadırlı eylem
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YAKLAŞIK 10 gün önce işten çıkartıldıklarını belirten 91 işçi, Lüleburgaz Belediyesi önünde çadır kurarak başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Belediye önünde eylem başlatan cam işçilerinin eylemlerine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Buyukmandira Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz CHP İlçe Başkanı Özgür Kaya, işten çıkartılan işçiler ve aileleri katıldı.

Yapılan eyleme destek amacıyla gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasamin Cankurtaran, işçilerin işlerine geri dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Cankurtaran, sonuna kadar işçilerin yanında olacağını aktardı. Konuşmasının ardından Kristal-İş Sendikası Şube binasına geçerek Şube Başkanı Ufuk Yaratan’dan detaylı bilgi alan Cankurtaran, daha sonra işten çıkartılan işçilerin eşleri ve anneleriyle bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

“Bu arkadaşlarımızı iş yerlerine döndürmeyi amaçlıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kristal-İş Sendikası Şube Başkanı Ufuk Yaratan, “Bölgemizde Şişecam'a ait 3 tane fabrikamız var. Bu fabrikalardan biri Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası olan daralmayı, kapanmayı bahane ederek 290 işçimizin istihdam fazlalığı olduğu söylendi. Bu 290 sayısı genel merkez düzeyinden yapılan görüşmelerle 190 kişiye kadar düştü. Ancak 100 kişiyi Eskişehir ve Trakya bölgesinden teşvikli kendi isteğiyle ayrılarak, yüzde 26’ya yakın teşvik uygulanarak, ayrılıp giden arkadaşlarımız bu 100 sayısını tamamladı. Ancak geriye 91 kişi daha kaldı. Bu 91 kişiyi hiçbir yerde değerlendirmeyerek, işveren kapı önüne koydu. Şu anda bu arkadaşların ayın 20’sine kadar ücretsiz izinli olarak devam etmekteler. Ayın 20’sinde iş akitleri feshedilecek. Biz de bu arkadaşlarımız hakkında, bu arkadaşlarımızla birlikte Kristal-İş Sendikası olarak, en aşağıdan en yukarıya kadar mücadeleye başladık. Bu mücadelenin sonucunda bu arkadaşlarımızı iş yerlerine döndürmeyi amaçlıyoruz, hedefimiz budur” dedi.

“İşe yaramaz insanlar olarak gösteriliyoruz”

İşten çıkartılan işçilerden Harun Şentürk, kendilerine haksızlık yaptığına değinerek, “10 gündür bu işçiler burada yatıp kalkıyor perişan vaziyette, benim oğlumun öğretmeni arıyor, işimden çıktım diye çocuğum 1 haftadır kimseyle konuşmuyor ve ağlıyormuş. Burada 8 aylık bebeklerimiz var gece gündüz biz burada yatıyoruz. Bizi kamuoyuna tamamen raporlu işe yaramaz insanlar olarak gösteriliyoruz. Yerel gazetelerde de bunu görüyoruz tamamen bunlardan biri ben olduğum gibi tamamen dış kazadan dolayı benim raporum vardır. Bizi işimize biat etmiyormuşuz gibi, işimize gelip gitmiyor muşuz gibi sonlu insanlar gibi gösteriliyoruz. Bu 90 kişi içerisinde 26’sına yakın arkadaşımıza ustabaşılık, teknisyenlik her türlü mevkilerde teklifler gelmiştir” ifadelerini kulandı.

İşlerine geri dönmek için eylemlerini sürdüren 91 işçi ve aileleri, işlerine geri dönmeyene kadar belediye önünde kurdukları çadırlarda kalacaklarını dile getirdi. 

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