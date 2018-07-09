İşte Türkiye'de en güzel tatil yerleri!

EĞER ucuz tatil yapmak istiyorsanız size tavsiyemiz tatil şehirlerinden uzaklaşığ, daha sakin beldeleri seçmeniz. Aileniz ile tatil yapacaksanız pansiyon oteller çok daha uygun fiyata.

OLİMPOS

Ağaç evler ve yeşillikler içinde bir tatil düşününce akla gelen ilk isimlerden biri Olimpos'dur. Doğaya aşık insanların ve daha çok dinlenmek isteyenlerin uğrak yeri olan bölge, özellikle akşam ateş yakarak şarkı söylenen geceleri, temiz bir orman havası ve kalabalık arkadaş grubu ile gidenlerin tercih ettiği bir tatil yeridir. Tesisler genellikle oda kahvaltı ya da yarım pansiyondur. Kelebekler Vadisi ve ünlü Yanartaş Dağı'na olan yakınlığı ile de yerli yabancı turistlerin favori noktalarındandır. Ekonomik bir tatil seçeneği isteyenlerin rahatlıkla seyahat edebileceği bir yerdir.

AYVALIK

Güney Marmara bölgesinde yer alan ve Ege Denizi'ne kıyısı olan bu ilçe Balıkesir'e bağlıdır. Son yıllarda ismi daha sık duyulmaktadır. Özellikle yaz aylarında yoğun olmasının yanı sıra sonbaharda da gezilip görülmesi gereken bir yerdir. Her keseye uygun otel ve pansiyonları, meşhur Ayvalık tostu, zeytinyağı ve deniz ürünleri ile mutlaka görülmesi gerekmektedir. Yaz aylarında Sarımsaklı bölgesi plajları ve tesisleri ile dikkat çekmektedir. İster ailece ister arkadaş grubuyla rahatlıkla gidilebilecek bir yerdir. Cunda Adası'na uğramadan, yaz sezonu vizesiz gidebileceğiniz Yunan adası Midilli'ye geçmeden sakın dönmeyin.

KAPADOKYA

Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olan bölge özellikle Peri Bacaları ile bütün dünyaya ün salmıştır. Deniz turizmi ile ilgilenmeyenler ya da sadece yaz ayları değil sonbahar ve ilkbaharda da tatil yapmak isteyenler, bütçelerine uygun bir tesisi bulup konaklayabilirler. Yöresel şarapları deneyebilir, çömlek ürünlerinden alabilirler. Balon seyahati bütçeyi biraz aşsa da yapılabilecek pek çok aktivite mevcuttur. Özellikle evlilik teklifi yapmak isteyenlerin gözde bölgelerinden biri

BURSA

Hem doğal hem tarihi güzellikleri ile ünlü Bursa şehrine gitmenin ekonomik anlamda birçok avantajı vardır. Karayolu ve havayolu ile rahatlıkla ulaşabileceğiniz şehirde yapılacak birçok aktivite bulunmaktadır. İstanbul'dan denizyolunu da kolayca kullanabileceğiniz şehre gittiğinizde ünlü İskender'inin tadına bakmadan dönmemelisiniz. Türk kültürüne Karagöz Gölge Oyunu'nu kazandırmış olan bu önemli şehir, Kemal Paşa tatlısı, kestane şekeri ve nefis İnegöl köftesi ile de adından söz ettirmektedir. Bursa'ya gittiğinizde teleferikle Uludağ'a çıkmadan dönmeyin. Konaklama tesisi anlamında hiç zorluk çekmeyeceğiniz şehrin yazı ve kışı ayrı güzelliktedir. Cumalıkızık Köyü'ne uğrayabilir ve yöresel ürünlerden alabilir, Cumhuriyet Caddesi'nde pideli köftenin tadına bakabilirsiniz. haline gelen Kapadokya'ya yıl boyunca tur şirketleri tarafından uygun fiyatlara turlar düzenlenmektedir.