İşte Türk otelleri ile İspanya otelleri arasındaki fiyat farkı

İSPANYOL uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'deki tatil köylerinde ve otellerde fiyatlar İspanya'dakinden yüzde 73 daha ucuz. İspanyol Mabrian Technologies'in Interface Tourism Spain iş birliğinde yapılan araştırmada çıkan sonuçlar oldukça ilginç.

2 BİN 130 OTEL İLE BİR AYLIK ARAŞTIRMA

Türkiye'nin, Almanya ve İngiltere gibi İspanya'nın geleneksel pazarlarından aldığı ziyaretçi sayısının yüzde 80'e varan oranda arttığı belirtilen araştırmada, Araştırma kapsamında İspanya ve Türkiye'den, online rezervasyon sunan 2 bin 130 otelin 15-Haziran-15 Eylül arasında fiyat analizi yapıldı.

3, 4, VE 5 YILDIZLI OTEL FİYATLARI KIYASLANDI

Karşılaştırmalı analiz kapsamında İspanya'nın Balear Adalarındaki Costa Brave ve Kanarya Adalarındaki Costa Blance ile Türkiye'den Antalya ve Marmaris'in fiyatları kıyaslandı. Kıyaslama, 3*, 4* ve 5* kategorilerinde yapıldı.

3 YILDIZDA FİYAT FARKI YÜZDE 73

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye ile İspanya arasında 3 yıldızlı kategorisindeki fiyat farkı yüzde 73. Örneğin, Antalya'da 40, Marmaris'te 53 euro olan ortalama 3 yıldızlı otel fiyatı Balear Adalarında 151 euro. Kanarya Adalarında en düşük 3 yıldızlı otel fiyatı 75 euro iken, bu fiyat Costa Brava'da 99, Costa Blanca'da ise 100 euro. Kanarya Adaları ile Balear Adaları arasındaki fiyat farkı bile yüzde 50 civarında.

4 YILDIZDA MARMARİS BALEAR ADALARINDAN YÜZDE 49 DAHA UCUZ

Kıyaslamada 4 yıldız segmenti ele alındığında durum nispeten daha iyi olsa da, iki ülke arasında yine büyük fark olduğu görülüyor. Buna göre, 4 yıldızlı otelin gecelik fiyatı Antalya'da 64 euro iken, Balear Adalarında 194 euro. Aradaki fiyat farkı ise yüzde 67. Mrmaris ise, 100 euro fiyatıyla Balear Adalarından yüzde 49 daha ucuz.

KANARYA ADALARI ANTALYA'DAN YÜZDE 53 DAHA PAHALI

Antalya ile İspanya'nın üç turistik noktası arasında kıyaslama yapıldığında da sonuç benzer. Buna göre, Costa Brava 123 euro fiyatıyla yüzde 48, Costa Blanca 127 euro fiyatıyla yüzde 50 ve Kanarya Adaları 136 euro fiyatıyla Antalya'dan yüzde 53 daha pahalı.

5 YILDIZDA MAKAS BİR NEBZE KAPANIYOR

Antalya'da 211, Marmariste ise 163 euro olan 5 yıldızlı otel fiyatı, Balear Adalarında 308, Kanarya Adalarında 204 ve Costa Brava'da 202 ve Costa Blanca'da 178 euro.

3 YILDIZLI OTEL MEMNUNİYETİNDE TÜRKİYE MARMARİS LİDER

Araşırma çerçevesinde ayrıca bu üç otel kategorisinde müşterilerin memnuniyet araştırması da yapıldı. 15 Haziran 2017 ile 15 Haziran 2018 tarihlerinde TripAdvisor ve Booking üzerinden Türkiye ve İspanya'daki 430 bin otele yapılan yorumlar analiz edildi. Araştırma sonuçları, Türkiye'nin İspanya karşısında oldukça rekabetçi olduğunu ortaya koydu.

Üç yıldız kategorisindeki yorumlar dikkate alındığında, Marmaris'in 58.45 puanla en yüksek puana sahip olduğu görülüyor. Antalya 52.86 puanla ikinci sırada yer alırken, Costa Brava 47.28 puanla son sırada yer alıyor.

4 YILDIZDA ANTALYA 3. SIRADA

Dört yıldızlı kategorisine gelindiğinde ise işler değişiyor. Bu segmentte en yüksek memnuniyeti sağlayan destinasyonlarda ilk 2 sırayı Balear Adaları ile Kanarya Adaları alıyor. Sıralamanın üçüncü sırasında Antalya yer alırken, dördüncü sıraya ise Costa Blanca yerleşiyor.

5 YILDIZDA HEM ANTALYA HEM DE MARMARİS SINIFTA KALDI

5 yıldız kategorisindeki müşteri memnuniyetinde ise ilk 4 sıranın tamamında İspanya otelleri bulunuyor. Bu klasmanda Marmaris listenin en son sorasında yer alıyor. İspanyol otellerinin sadece 5 yıldız kategorisinde Türkiye ile yoğun bir rekabet sağlayabildiği görülüyor.

TÜRK OTELLERİ DÜŞÜK FİYATLARA RAĞMEN YÜKSEK MEMNUNİYET SAĞLIYOR

Fiyat-memnuniyet dengesi göz önün alındığında, Türkiye'deki oteller düşük fiyatlarına rağmen yüksek memnuniyet sağlıyor ve bazı noktalarda İspanyol otellerinin önüne geçiyor.