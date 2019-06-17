İşte teşvik belgesi verilen turizm işletmeleri: Bakanlık açıkladı

RESMİ Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ocak-mart arasındaki 3 aylık toplam 47 turizm şirketi için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, bunların 27 tanesi komple yeni otel yatırımlarından, 3 tanesi balon işletmecilerine verilen teşviklerden ve 17 tanesi de modernizasyon teşviklerinden oluştu. Bu yıl ilk defa, balon şirketlerine de teşvik verilmesi dikkat çekti

TOPLAM TEŞVİK TUTARI 1 MİLYAR

117 MİLYON LİRANIN ÜSTÜNDE

Üç aylık dönemde sektöre verilen yatırım teşvik belgelerinin toplam tutarı 1 milyar 117 milyon 643 bin TL olurken, bu miktarın 866 milyon TL’si komple yeni otel yatırımlarına, 247 milyon 643 bin TL’si ise modernizasyon yatırımlarına verildi. Balon şirketlerine verilen teşvik tutarı ise 4,6 milyon TL'nin üzerinde.

6 BİN 367 YENİ YATAK GELİYOR

Yatırım teşvik belgesi alan 27 komple otel yatırımıyla birlikte hayata geçecek yeni yatak sayısı ise 6 bin 367 olarak hesaplandı. 2019 yılının 3 aylık döneminde turizm teşvik belgesi verilen turizm işletmeleri ile teşviğin amacı ve teşvik miktarı şu şekilde:

7'Sİ 5 YILDIZLI 27

YENİ OTEL GELİYOR

Süral Turizm İnşaat: Antalya’ya 5 yıldız 790 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 49 milyon 947 TL,

Süral Turizm: Antalya’ya 5 yıldız 716 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 46 milyon 884 bin TL,

Mesut Karabayır Turizm: Antalya’ya 3 yıldız 48 yataklı komple yeni otel yapmak için 7 milyon 650 TL,

Kıvılcım AVM Turizm: Konya’da 3 yıldız 104 yataklı komple yeni otel yapmak için 8 milyon 247 nim TL,

Moyo Turizm: Muğla’ya 3 yıldız 96 yataklı komple yeni otel yapmak için 3 milyon 280 bin TL,

Emrah Turizm: Antalya’da 3 yıldız 140 yataklı komple yeni otel yapmak için 12 milyon 736 bin TL,

Gülay Sevigen: İstanbul’da 4 yıldız 156 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 18 milyon 332 bin TL,

M. A. Derya İnş. Turizm: İstanbul’da 3 yıldız 80 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 4 milyon 591 bin TL,

Ceylan Turizm: Antalya’ya 5 yıldız 412 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 17 milyon 367 bin TL,

Anayurt Yapı Malz: Samsun’a 4 yıldız 152 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 42 milyon 710 bin TL,

Hanhak Otelcilik: Antalya’da yapacağı 3 yıldız 120 yataklı komple yeni otel yatırımı için 19 milyon 447 bin TL,

Master Turizm: Edirne’ye yapacağı 3 yıldız 80 yataklı komple yeni otel yatırımı için 3 milyon 460 bin TL,

Semenoğlu Turizm: Ordu’ya yapacağı 3 yıldız 36 yataklı komple yeni otel yatırımı için 5 milyon TL,

Bien Yapı Ürünleri San Tic: İzmir’e yapacağı 5 yıldız 300 yataklı komple yeni tatil köyü yatırımı için 124 milyon TL,

Berit Otel İşletmeleri: İstanbul’a yapacağı 4 yıldız 430 yataklı komple yeni otel yatırımı için 46 milyon 213 bin TL,

Lagos Yapı İnşaat: İstanbul’a yapacağı 92 yataklı özel konaklama tesisi için 7 milyon 83 bin TL,

KYM Grup Turizm: Muğla’da yapacağı 3 yıldız 164 yataklı komple yeni otel yatırımı için 4 milyon 559 bin TL,

Erkan Tuğra Turizm: Tokat’a 3 yıldız 40 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 4 milyon 917 bin TL,

Hayat Veteriner Ecza Deposu: Konya’da 4 yıldız 80 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 24 milyon 313 bin TL,

Kervansaray Otelcilik: Muğla’ya 76 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 15 milyon 644 bin TL,

Ajva İnş. Otelcilik: Nevşehir’e 5 yıldız 196 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 29 milyon 765 bin TL,

Erboy Turistik Tesisleri: İstanbul’a 3 yıldız 165 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 9 milyon 600 bin TL,

Gür Turizm: Antalya’da 5 yıldız 1212 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 238 milyon TL,

Polen Turizm: Antalya’da 4 yıldız 816 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 49 milyon 800 bin TL,

Auramar Turizm: Muğla’da yapacağı 3 yıldız 68 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 2 milyon 354 bin TL,

Özuysal Gıda Tarım Hayvancılık: Antalya’da 5 yıldız 588 yataklı komple yeni otel yatırımı yapmak için 70 milyon TL.

17 TURİZM ŞİRKETİNE MODERNİZASYON TEŞVİĞİ

Ocak-mart arasındaki 3 aylık dönemde çok sayıda turizm şirketi de modernizasyon için teşvik aldı. Modernizasyon teşviği alan şirketler ise şunlar:

Zafer Taahhüt İnşaat: Antalya’daki 5 yıldız 800 yataklı otelin modernizasyonu için 25 milyon 396 bin TL,

Çeşme Otelcilik: İzmir-Çeşme’de bulunan 5 yıldız 802 yatalı otelin modernizasyonu için 5 milyon 524 bin TL,

Akbaylar Turizm: Van’daki 4 yıldız 450 yataklı otelin modernizasyonu için 5 milyon 879 bin TL,

Büyükcan Tarım Turizm: Antalya’daki 4 yıldız 450 yataklı otelin modernizasyonu için 10 milyon TL,

Kaya Turistik İşletmeleri: Antalya’daki 5 yıldız 870 yataklı otelin modernizasyonu için 4 milyon 120 bin TL,

Karaelmas Turizm: Zonguldak’taki 4 yıldız 418 yataklı otelin modernizasyonu için 10 milyon 450 bin TL,

Ersoy Turizm İnşaat: Muğla’daki 4 yıldız 172 yataklı otelin modernizasyonu için 4 milyon 750 bin TL,

Santur Turizm: Antalya’aki 4 yıldız ve 5 yıldız 1184 yataklı iki otelin modernizasyonu için 46 milyon 973 bin TL,

Maze Turizm: Rize’deki 3 yıldız 50 yataklı otelin modernizasyonu için 1 milyon 583 bin TL,

Çabucak Turizm: Muğla’daki 5 yıldız 886 yataklı otelin modernizasyonu için 2 milyon 650 bin TL,

Almer Yatırım ve Turizm: Kayseri’deki 410 yataklı otelin modernizasyonu için 7 milyon 672 bin TL,

Datmar Turizm: Antalya’daki 5 yıldız 700 yataklı otelin modernizasyonu için 31 milyon 792 bin TL,

Datmar Turizm: Antalya’daki 5 yıldız 600 yataklı otelin modernizasyonu için 23 milyon 496 bin TL,

German Turizm: Muğla’daki 4 yıldız 600 yataklı otelin modernizasyonu için 34 milyon 460 bin TL,

Özber Turizm: Batman’daki 3 yıldız 144 yatak otelin modernizasyonu için 646 bin TL,

Boztepe İnşaat Turizm: Antalya’daki 5 yıldız 700 yataklı otelin modernizasyonu için 8 milyon 238 bin TL,

Bat Turizm: Antalya’daki 5 yıldız 1200 yataklı tesisin modernizasyonu için 24 milyon 14 bin TL,

BALON ŞİRKETLERİNE DE TEŞVİK GELDİ

Açıklanan yeni yatırım teşvik belgelerinde balon şirketlerine de teşvik verilmesi dikkat çekti. Nevşehir’den teşvik alan 3 balon şirketi şunlar:

Ses Balonculuk: 2 adet yeni balon için 1 milyon 398 bin TL,

Kapadokya Balon: Yıllık 45 bin turist taşımak için 2 milyon 500 bin TL,

Mavi Ay Havacılık: 2 adet balon için 1 milyon 96 bin TL.