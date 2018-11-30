İşte o anketin sonuçları

TOPLAM 13 sorunun yönetildiği ankette sektör temsilcileri 2019 yılının 2018'den çok daha iyi olacağı görüşünü savunurken, hem Avrupa hem Rusya pazarında artışlar beklendiği kaydedildi. Turizmci, Türk turizmi için en öncelikli ihtiyaç olarak da turizmin bir devlet politikası olması gerektiğini savundu.

2018'DE DOLULUK VE GELİR ARTTI

Anket sonuçlarına göre 2018 yılı doluluk oranlarının 2017 yılına göre değişimine bakıldığında turizmcilerin yüzde 48.5'i yüzde 15 ve üzeri, yüzde 28'i yüzde 10, yüzde 8'i de yüzde 5 arttığını açıkladı. Aynı kalanların oranı yüzde 7, azalanların oranı da yüzde 8 oldu. 2018 yılı gelirini turizmcilerin yüzde 54'ü yüzde 15 ve üzeri artırırken, yüzde 27.5'i yüzde 10, yüzde 10'u da yüzde 5 arttırdığını açıkladı.

BÖLGEDEKİ SİYASİ GELİŞMELER KORKUTUYOR

Turizm sektörü temsilcilerine göre 2018 yılında Türk turizmini etkileyen en önemli sorun yüzde 38.3'le bölgedeki siyasi gelişmeler, yüzde 36.5'le de kalifiye personel eksikliği. Yüzde 18.7'si artan maliyet sorununu gösterirken, yüzde 7'sine göre de imaj ve tanıtım sorun olarak gösterildi. 2019 yılında ise Türk turizmi için en önemli risklerin başında yüzde 39.1'e göre yine bölgedeki siyasi gelişmeler gösterildi. Diğer riskler ise yüzde 27.2 ile kalifiye personel eksikliği, yüzde 22.7 ile enflasyon artışı, yüzde 11 ile de rakip destinasyonlar sıralandı.

AVRUPA VE RUSYA'DAN ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 yılı için Avrupa pazarında turizmcilerin yüzde 66.3'ü 2018'e göre yüzde 10 ve üzerinde artış bekliyor. Yüzde 29.1'i yüzde 5 artış öngörürken, yaklaşık yüzde 4.5'i de azalacağı veya aynı kalacağını düşünüyor. Rusya pazarı içinse yüzde 32.7 yüzde 10 ve üzeri, yüzde 28.8'i yüzde 5 artış beklerken, yüzde 21.1'i yüzde 5 ve üzeri düşüş, yüzde 18'e yakını da aynı kalacağı görüşünü savundu.

İÇ PAZAR KONTENJANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

İç pazar kontenjanı açısından ise otellerin geçen seneye göre kontenjanlarında düşüşe gideceği ortaya çıktı. Yurtdışı pazarın yoğun talep görmesi nedeniyle turizmcilerin yüzde 54.7'si iç pazar kontenjanını 2019 yılı için azalttığını açıkladı. Yüzde 30.5'i 2018'le aynı tutarken, yüzde 15'e yakını da yüzde 5 ve üzeri arttırdığını kaydetti.

2019, 2018'DEN DAHA İYİ OLACAK

Sektörün 2019 yılı için ekonomik beklentileri de olumlu yönde çıktı. Yüzde 81.8'i 2018'den daha iyi olacağı görüşünü ortaya koydu. Yüzde 14.1'i 2018'le aynı olacağı, yüzde 4'ü 2018'den kötü olacağı görüşünü savundu. Sektöre göre 2019 yılındaki Euro kuru beklentisi yüzde 75'e yakın düzeyde 6 TL ve üzerinde çıkarken, yüzde 25'e yakını da 6 TL'nin altına düşeceğini öngördü.

KREDİ KULLANIMI

2018 yılı kredi kullanımı sorulan sektör temsilcileri, yüzde 46.3 oranda kredi kullanmadığını, yüzde 19.5 yeniden yapılandırdığı, yüzde 17'şer oranda da kredi bulmakta zorlandığı ve kredi kullanımını azalttığı yanıtlarını verdi. 2019 yılı içinse yüzde 38.4'ü kredi kullanacağı, yüzde 34'ü kredi kullanımı olmayacağını, yüzde 18'e yakını da yeniden yapılandırmaya gideceğini açıkladı.

SEKTÖR, TURİZMİN DEVLET POLİTİKASI OLMASINI İSTİYOR

Turizm sektörüne göre Türk turizminin en öncelikli ihtiyacı ise yüzde 52.5 oranıyla turizmin devlet politikası haline gelmesi. Diğer sorunlar ise yüzde 19.1 ile yapısal reformlar, yüzde 13.3 ile yeni pazarların oluşması, yüzde 8.3'le kişi başı turizm harcamasının arttırılması ve ürün çeşitliliğinin artması ile turizmin kamu bütçesinden daha fazla pay alması sıralandı.

