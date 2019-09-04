İşte kruvaziyer performansı

Ceren Şahin

DENİZ Ticareti Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye genelinde yer alan 9 limana 217 kruvaziyer gemisi yanaştı. Geçen senenin aynı dönemine göre yolcu sayısında da yüzde 18 oranında artış yaşandı.

TOPLAM 184 BİN 62 YOLCU GELDİ

2019 yılının ilk sekiz ayında kruvaziyer yolcu sayısı toplam 184 bin 62 olarak belirlendi. Bu rakamın 26 bin 995’i gelen yolcu, 32 bin 956’sı giden yolcu, 124 bin 111’i ise transit yolcu oldu.

2018'DE 154 BİN 949 YOLCU GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın (2018) ilk sekiz aylık döneminde ise Türkiye’ye toplam 154 bin 949 yolcu gelirken, 174 gemi Türkiye limanlarına yanaşmıştı. Açıklanan verilere göre ilk 8 ayda Türkiye limanlarına gelen toplam yolcu sayısında geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 18 oranında artış yaşandı.

EN ÇOK GEMİ TEMMUZDA YANAŞTI

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında en çok geminin (59 gemi) yanaştığı ay, Temmuz ayı oldu.

AĞUSTOS AYINDA 56 GEMİ YANAŞTI

2019 yılının Ağustos ayında ise Türkiye limanlarına toplam 56 kruvaziyer gemisi yanaştı. 2019 yılının Ağustos ayında Türkiye limanlarına 9 bin 336 yolcu gelirken, 10 bin 512 yolcu çıkış yaptı. 29 bin 318 yolcu da transit geçiş yaptı. Ağustos 2019 döneminde toplam yolcu trafiği ise 49 bin 166 oldu.