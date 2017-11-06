İşte GZP'ye ekimde gelen turist sayısı

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Ekim ayında 18 milyon yolcuya hizmet verdi. DHMİ Genel Müdürlüğü, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda 2017 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 27 artış ile 45 bin 42’ye ulaştığını açıkladı.

2017 yılının Ekim ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini yer aldığı yazılı açıklamada şöyle denildi: “2017 yılı Ekim ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 0,8 artışla 80 bin 396, dış hatlarda ise yüzde 3,6 artışla 54 bin 658 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 10,2 artışla 37 bin 808 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte yüzde 3,6 artışla 172 bin 862’ye ulaştı. Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde iç hat yolcu trafiği yüzde 8,3 artışla 9 milyon 747 bin 655, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 15,7 artışla 8 milyon 013 bin 840 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 11,4 artış ile 17 milyon 783 bin 597 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Ekim ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,3 artışla 74 bin 979 ton, dış hatlarda yüzde 11,4 artışla 236 bin 439 ton, toplamda ise yüzde 9,9 artışla 311 bin 418 tona ulaştı.”

HAVACILIK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2017 yılı 10 aylık verilerinin de yer aldığı açıklama şöyle devam etti: “Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 768 bin 825, dış hatlarda yüzde 3,5 artışla 512 bin 164, toplamda ise yüzde yüzde 3,1 artışla 1 milyon 280 bin 989 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 8,9 artışla 343 bin 903 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 4,2 artışla 1 milyon 624 bin 892’ye ulaştı. 2017 Yılı Ekim Sonunda, Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 5,3 artışla 91 milyon 315 bin 939, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 73 milyon 203 bin 412 oldu. Böylece 2017 yılının ilk on ayı sonunda, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın ilk on ayına göre yüzde 10,1 artış ile 164 milyon 773 bin 277 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Ekim sonu itibarıyla iç hatlarda yüzde 2,7 artışla 762 bin 238 ton, dış hatlarda yüzde 12,7 artışla 2 milyon 118 bin 305 ton, toplamda ise yüzde 9,9 artışla 2 milyon 880 bin 543 ton olarak gerçekleşti.”

‘HAVALİMANLARINDA YOLCU ARTIŞI SÜRÜYOR’

Atatürk havalimanı başta olmak üzere Türkiye’deki bir çok havalimanında yolcu artışlarının yaşandığı belirtilen açıklamada, “İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 718 bin 777, dış hatta ise yüzde 12 artışla 4 milyon 061 bin 707, 2017 yılı 10 aylık dönemde ise iç hatta yüzde 0,5 artışla 16 milyon 354 bin 761, dış hatlarda ise yüzde 5 artışla 8 milyon 698 bin 704 yolcu sayısına ulaşıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 4 artışla 1 milyon 859 bin 340, dış hatta ise yüzde 11 artışla 910 bin 223 oldu. 2017 yılı 10 aylık döneme göre, havalimanında yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 3 artışla 17 milyon 553 bin 311, dış hatta ise yüzde 8 artışla 8 milyon 698 bin 704 oldu. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 24 artışla 1 milyon 299 bin 525, dış hatta ise yüzde 29 artışla 165 bin 546 oldu. Ekim sonu itibariyle ise, yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 16 artışla 11 milyon 165 bin 679, dış hatta ise yüzde 34 artışla 1 milyon 696 bin 071 oldu” denildi.

TURİSTLERİN GELMESİ HAVACILIĞI OLUMLU ETKİLEDİ

Yolcu ve uçak trafiğinin artmasında, turizm bölgelerindeki havalimanlarında da yerli ve yabancı turistlerin sayısında artışı da önemli rol oynadı. Turizme yönelik havalimanlarımızdan 2017 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, dış hat yolcu trafiği büyümesine en çok katkı sağlayan Antalya Havalimanı’nda yüzde 28 artış ile 2 milyon 137 bin 829 dış hat yolcu trafiği, Muğla Dalaman Havalimanı’nda yüzde 10 artış ile 223 bin 483 dış hat yolcu trafiği, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda yüzde 27 artış ile 45 bin 042 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti. 2017 Ekim ayı sonunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre, dış hat yolcu trafiği büyümesine en çok katkı sağlayan turizme yönelik havalimanlarından olan Antalya Havalimanı’nda yüzde 60 artış ile 17 milyon 872 bin 251 dış hat yolcu trafiği, Muğla Dalaman Havalimanı’nda yüzde 24 artış ile 2 milyon 265 bin 664 dış hat yolcu trafiği, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında yüzde 3 artış ile 934 bin 792 dış hat yolcu trafiği, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda yüzde 10 artış ile 337 bin 782 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti.