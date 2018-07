    İşte burcunuza en uygun tatil merkezleri

ATEŞ, toprak, hava ve su olmak üzere dört gruba ayrılan, hem karakterimiz hem de duygularımız üzerinde etkisi olan burçlar, birbirinden farklı özelliklere sahip. Kimimizin haftalık planlarını dahi burçlara göre yaptığı günümüzde, yaz tatilini nasıl mı planlarız? Neredekal.com keşif rehberi editörlerinin hazırladığı burcunuza göre favoriniz olacak yaz tatili seçeneklerine bir göz atıp, bu sayede sizi tam anlamıyla mutlu edecek bir tatil geçirmeye ne dersiniz?



Koç / Fethiye

Oldukça idealist, hareketli ve enerjik olmalarıyla tanınan Koç burçları, aceleci yapıları ile girdikleri ortamın da farkında olmadan enerjisini yükseltir. Bu nedenle Koç burcu olan insanlar tatillerinde günlük hayatın rutininden uzak, macera dolu bir seyahat tercih ederler. Rafting, yamaç paraşütü gibi aktivitelerle dolu bir tatil ile mutlu olacak Koçlar, tercihlerini bol bol adrenalin dolu aktiviteler yapabilecekleri Fethiye’den yana kullanabilirler.



Boğa / Kaş

Doğaya aşık bir yapıya sahip olan Boğa burçları, aynı zamanda yemek yemeye ve güzelliklere de düşkün bir burçtur. Güzel manzaralı bir yerde denizle ya da doğayla baş başa kalarak unutulmaz bir tatil geçirebilen bu burç, dört bir yanı güzelliklerle dolu ülkemizde bir hayli keyif alabilir. Özellikle Akdeniz’in enfes manzaralı ve muhteşem denizi ile Boğa burçlarını Kaş’ta, dolu dolu bir tatil bekliyor diyebiliriz.



İkizler / Alaçatı

Şüphesiz İkizlerin sahip olduğu en belirgin özelliklerinden biridir değişken olması. Bu onlara farklı işleri yapabilme kabiliyeti verdiği gibi aynı zamanda girdikleri ortamlarda farklı duygu durumlarını aynı anda yaşatır. Bu sebeple bu burçtan olan insanların tatilden beklentileri de tıpkı kendileri gibi çok yönlüdür. Yani hem denize girebilecekleri, hem alışveriş yapabilecekleri, hem de sınırsız eğlenebilecekleri Alaçatı gibi bir yer İkizleri oldukça mutlu eder.



Yengeç / Datça

En belirgin özellikleriyle duygusal ve hassas olarak tanıdığımız Yengeçler, aynı zamanda evlerine bağlıdırlar. Ancak her ne kadar evlerine bağlı olsalar da bu gezmeyi sevmedikleri anlamına gelmez. Su grubu burcu olmalarının da etkisiyle tam bir su kuşu olan Yengeçler, Datça gibi deniz kenarında, sakin ve huzurlu tatil beldelerini tercih ederler.

Aslan / Bodrum

Yönetici yanlarının ağır bastığı lider bir burç olan Aslanlar, aynı zamanda lükse de oldukça düşkündür. Bu nedenle de Aslan burçları, tatillerinin her yönüyle mükemmel olmasını isterler. Yalnız kalmaktan hoşlanmadıkları ve kalabalığı sevdikleri için de sakin tatil beldeleri pek onlara göre değildir. Aslanlar daha çok Bodrum gibi gecesi-gündüzü eğlenceli olan tatil beldelerini tercih ederler.



Başak / Bozcaada

Her şeyi ölçüp biçen ve karar verme aşamasında iyi düşünerek hareket eden bir yapıya sahip olan Başaklar bu sebeple tatillerini de önceden planlamaktan hoşlanırlar. Son anda alınan kararlar yerine gidecekleri yer hakkında ne kadar araştırma yaparlarsa kendilerini o kadar iyi hissederler. Onları mutlu edecek tatile gelecek olursak; temiz hava, yürüyüş, bisiklet turu gibi kendilerini iyi hissedecekleri yerlerden oluşur. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Bozcaada bu sebeple Başaklar için doğru tercih olacaktır.



Terazi / Kemer

Oldukça dışa dönük ve sosyal olan Teraziler için, kalabalık bir arkadaş grubuyla tatil yapmak çok daha keyiflidir. Aynı zamanda Terazi burçları kesinlikle rahatına düşkün olmalarıyla bilinirler. Bu yüzden konforlarını bozacak, zorlu bir seyahat kesinlikle onlara göre değildir. Onlar adeta Kemer gibi hareketli beldelerde son derece rahat bir otel tatili yapmak için dünyaya gelmişlerdir.



Akrep / Selimiye

Akrep burçları da tıpkı diğer su grubu burçları gibi denizin yanı başında çok mutlu olurlar. Genel olarak tutkulu yapıları ve özgürlüğe olan düşkünlükleriyle bilinen Akrepler, konu tatile gelince ise kesinlikle huzurlu bir adres ararlar. Deniz kenarında saatlerce kitap okumak, kuş sesleriyle güne başlayıp sessiz bir gün geçirmek tam da onlara göredir. Bu sebeple şehir yaşamının tüm stresinden uzaklaşabilecekleri Selimiye tam da onlara göredir.



Yay / Bördübet

İçinde büyük bir seyahat tutkusu olan Yay burcunu sık sık tatil planı yaparken bulabilirsiniz. Özellikle yeni yerler ve kültürler tanımak için içinde büyük bir merak olan bu burç daha önce gitmediği herhangi bir yere giderek zaten mutlu olabilir. Egzotik yerlere karşı büyük bir merak duyması ise Yayların kuşları ve doğasıyla görülmesi gereken bir cennet olan Bördübet’te muhteşem bir tatil geçireceğinin adeta kanıtıdır.



Oğlak / Kaz Dağları

İş hayatına ve çalışmaya düşkün bir burç olan Oğlakları her şeyden uzaklaştıran ideal tatil kesinlikle doğa içerisinde, dağlık bir yerde olur. Uzun doğa yürüyüşlerine büyük bir ilgi duyan Oğlaklar sevimli bir dağ evinde, köy evinde ya da kır evinde çok mutu olurlar. Ülkemizin oksijeni bol durağı Kaz Dağları da bu sebeple onları en mutlu edecek yerlerden biri olacaktır.



Kova / Assos

Özgürlükçü ve bağımsız bir yanı olan Kovalar, yalnızca günlük hayatlarında değil seyahatlerinde de özgür olmak isterler. Bu yüzden her şeyin onlar için önceden planlandığı turları, hayallerini kısıtladığı için kesinlikle tercih etmezler. Kovalar aktiviteyle bütünleşmiş daha kendi halinde bir seyahat arayışında oldukları için Assos’un serin sularında yapacakları dalışlar onları çok mutlu edecektir.



Balık / Ayvalık

Oldukça duygusal ve romantik olmalarıyla bilenen Balıklar kendi duygu durumlarını yansıtan sevimli bir ada ya da sahil kasabasında çok mutlu olurlar. Onlar için su vazgeçilmez olduğu için her daim deniz tatilini tercih ederler. Ayvalık’ın keyifli akşamları ve romantik gündüzleri Balıklara unutulmaz bir tatilin kapılarını açacaktır.