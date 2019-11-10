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İşte Antalya'da en çok ziyaret edilen yerleri: Listede Alanya detayı...

Dünyanın en önemli turist destinasyonları arasında yer alan Antalya, Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 14 milyon 136 bin 150 turiste ev sahipliği yaparken aynı tarih aralığında müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 748 bin 664 oldu

TURİZM 10.11.2019, 12:02 10.11.2019, 12:04
İşte Antalya'da en çok ziyaret edilen yerleri: Listede Alanya detayı...
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YIL sonuna kadar 16 milyon turist hedefleyen Antalya, ören yerlerinden 27 milyon 506 bin 343 lira gelir sağladı. Ziyaretçilerin 995 bin 963’ü ücretli, 575 bin 683’ü indirimli biletle, 395 bin 46’sı kurumsal kartlı ücretsiz, 781 bin 972’si ücretsiz giriş yaptı.

İl Turizm Müdürülüğü verilerine göre, Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 14 milyon 136 bin 150 turist ağırlayarak tarihi bir rekora imza atan Antalya’da il genelinde bulunan müze ve ören yerlerini 2 milyon 748 bin 664 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 995 bin 963’ü ücretli, 575 bin 683’ü indirimli biletle, 395 bin 46’sı kurumsal kartlı ücretsiz, 781 bin 972’si ücretsiz giriş yaptı.

ALANYA DETAYI

Bu dönemde en fazla ziyaretçiyi ağırlayan Aziz St. Nikolaos Anıt Müzesi’ni 357 bin 344, Aspendos’u 274 bin 303, Myra’yı 256 bin 637, Olympos’u 235 bin 575, Phaselis’i 227 bin 595, Side Tiyatrosu’nu 216 bin 552 ve Alanya Kalesi’ni 209 bin 691 kişi gezdi.

Antalya Müzesi 151 bin 822, Side Müzesi 70 bin 88, Alanya Müzesi 30 bin 987, Patara 167 bin 886, Perge 103 bin 410, Simena 47 bin 92, Termessos 37 bin 537, Xanthos 34 bin 327, Karain 24 bin 754, Andriake 18 bin 192 ve Limyra 13 bin 547 kişi tarafından ziyaret edildi.

Girişlerin ücretsiz olduğu Antalya Atatürk Evi’ni 140 bin 78, Alanya Atatürk Evi’ni 8 bin 697 kişi gezerken, Mevlevihane Müzesi’ni 61 bin 720, Etnografya Müzesi’ni 48 bin 985, Elmalı Müzesi’ni 11 bin 321 ve Arykanda ören yerini 524 kişi ziyaret etti.

EN BÜYÜK GELİRİ SAĞLADI

Müze ve ören yeri giriş ücretleri 7 ile 42 lira arasında değişirken, dokuz ayda ziyaretlerden 27 milyon 506 bin 343 lira gelir sağlandı.

En fazla gelir, 4 milyon 570 bin 14 lirayla Phaselis, 4 milyon 73 bin 532 lirayla Side Tiyatrosu, 3 milyon 589 bin 705 lirayla Aspendos ve 3 milyon 12 bin 168 lirayla Aziz St. Nikolaos Anıt Müzesi’nden elde edildi.

#dünya #Turist #destinasyon #Antalya #Ziyaret
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