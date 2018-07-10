İşte Antalya'nın ilk 6 aydaki paket tur liderleri

TURİZMDATABANK’ın hazırladığı Antalya Paket Tur Pazarı 2018 yılı ocak-haziran dönemi raporuna göre; Antalya’ya en çok turist getiren tur operatörleri arasında ilk sıraları; yüzde 12,7 ile OTI Grup, % yüzde11,6 ile Anex, yüzde 10,1 ile TUI Grup aldı. Onları yüzde 8’erlik paylarla; Pegas, Kilit Global, Meeting Point Turkey ve Diana-Thomas Cook izledi. Antalya paket tur pazarında paylar, % Ocak-haziran 2018

2018 ODEON 12,7 ANEX 11,6 TANTUR 10,1 PEGAS 8,8 KİLİT GLOBAL 8,3 MEETİNG POİNT 8,1 DIANA-Thomas Cook 5,5 INTOURIST 4,5 AKAY 3,6 SUMMER 2,3

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 12:28