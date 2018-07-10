İşte Antalya'nın ilk 6 aydaki paket tur liderleri

TURİZMDATABANK’ın hazırladığı Antalya Paket Tur Pazarı 2018 yılı ocak-haziran dönemi raporuna göre; Antalya’ya en çok turist getiren tur operatörleri arasında ilk sıraları; yüzde 12,7 ile OTI Grup, % yüzde11,6 ile Anex, yüzde 10,1 ile TUI Grup aldı. Onları yüzde 8’erlik paylarla; Pegas, Kilit Global, Meeting Point Turkey ve Diana-Thomas Cook izledi. Antalya paket tur pazarında paylar, % Ocak-haziran 2018
|
2018
|
ODEON
|
12,7
|
ANEX
|
11,6
|
TANTUR
|
10,1
|
PEGAS
|
8,8
|
KİLİT GLOBAL
|
8,3
|
MEETİNG POİNT
|
8,1
|
DIANA-Thomas Cook
|
5,5
|
INTOURIST
|
4,5
|
AKAY
|
3,6
|
SUMMER
|
2,3