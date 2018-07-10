İşte Antalya'nın ilk 6 aydaki paket tur liderleri

Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 42,1 yükselişle 4,65 milyona ulaştı. Bu dönemde tur operatörlerinin paket turlarla getirdikleri turist sayısı da yüzde 42,8 artarak 4,42 milyona çıktı

İşte Antalya'nın ilk 6 aydaki paket tur liderleri
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TURİZMDATABANK’ın hazırladığı Antalya Paket Tur Pazarı 2018 yılı ocak-haziran dönemi raporuna göre; Antalya’ya en çok turist getiren tur operatörleri arasında ilk sıraları; yüzde 12,7 ile OTI Grup, % yüzde11,6 ile Anex, yüzde 10,1 ile TUI Grup aldı. Onları yüzde 8’erlik paylarla; Pegas, Kilit Global, Meeting Point Turkey ve Diana-Thomas Cook izledi. Antalya paket tur pazarında paylar, % Ocak-haziran 2018

2018

ODEON

12,7

ANEX

11,6

TANTUR

10,1

PEGAS

8,8

KİLİT GLOBAL

8,3

MEETİNG POİNT

8,1

DIANA-Thomas Cook

5,5

INTOURIST

4,5

AKAY

3,6

SUMMER

2,3
Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 12:28
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