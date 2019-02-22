İşte Almanya'nın kazananları

RAKİPLERİ inişli çıkışlı dönemler yaşayan TUI, Almanya'daki pazar payını ve gelirlerini arttırmaya devam etti. TUIfly'ın 'sadece koltuk' satışlarından elde edilen gelirler de hesaba katıldığında, Almanya'daki gelirlerini yüzde 7,4 oranında arttırarak 5 milyar 50 milyon euroya yükselten TUI, Almanca konuşulan ülkelerdeki gelirlerini ise yüzde 8,5 oranında arttırarak 5 milyar 750 milyon euroya yükseltti. Fvw Dossier'de yer alan verilere göre, Almanca konuşulan ülkelerdeki pazar payını yüzde 14 yapan TUI Travel'ın sadece Almanya'daki yolcu sayısı yüzde 7 oranında artarak 6,5 milyona, Almanca konuşulan ülkelerdeki toplam yolcu sayısı ise yüzde 7,8 artışla 7,3 milyona ulaştı. TUI'nin Almanya kruvaziyer sektöründeki pazar payı ise geçen yıl yüzde 18,1 olarak açıklanmıştı.

THOMAS COOK’TAN ILIMLI BÜYÜME

TUI'nin en büyük rakibi Thomas Cook ise, (Condor'un sattığı 'sadece koltuk' biletleri de dahil edildiğinde), Almanca konuşulan ülkelerde gelirlerini yüzde 4,7 (pazar ortalamasının altında) arttırarak 4 milyar Euro’ya çıkardı. Şirketin bu bölgedeki yolcu sayısı ise yüzde 7,4 oranında artarak 7,3 milyon olarak gerçekleşti. Thomas Cook Grubunun Almanya'daki geliri 3,8 milyar Euro, yolcu sayısı ise 6,9 milyon oldu. Şirketin Almanya'daki pazar payı yüzde 10,6, Almanca konuşulan ülkelerdeki pazar payı ise yüzde 9,7 oldu.

DER TOURISTIK KAN KAYBETTİ

Türkiye ve Mısır'daki toparlanmadan pay almayı başaramayan DER Touristik ise 2018 ile birlikte üst üste 3 yıl gelir kaybı yaşadı. Şirketin geliri yüzde 1,2 oranında düşerek 2 milyar 650 milyon Euro’ya düşerken, müşteri sayısının ise yüzde 5,9'luk düşüşle 4,9 milyona gerilediği tahmin ediliyor. Şirketin, Almanca konuşulan ülkeler de dahil edildiğinde, toplam gelirinin yüzde 1,2 düşüşle 3,4 milyar Euro’ya, yolcu sayısının ise yüzde 4,8 düşüşle 6 milyona gerilediği görülüyor. DER Touristik, Almanya'da pazarın yüzde 7,4'ünü Almanca konuşulan ülkelerde ise yüzde 8,3'ünü kontrol ediyor.

2018’İN KAZANANI DA FTI

Almanya pazarında 2018 yılının en büyük kazananı da yine çift haneli büyüme kaydeden FTI oldu. Münih merkezli şirketin Almanca konuşulan ülkelerdeki geliri yüzde 13,7 oranında artarak 2,9 milyar Euro’ya, yolcu sayısı ise yüzde 11,8 oranında artarak 4,75 milyona ulaştı. Şirketin bölgedeki pazar payı ise yüzde 7'ye yükselmiş durumda. FTI'ın pazar payının DER Touristik'e yaklaştığı görülüyor.

ALLTOURS PAZAR ORTALAMASININ ALTINDA BÜYÜDÜ

Almanya'nın beşinci büyük seyahat grubu Alltours ise ülkedeki pazar ortalamasının altında bir büyüme gösterdi. Şirktin toplam gelirleri yüzde 3,9 oranında artarak 1,4 milyar Euro’ya, yolcu sayısı ise yüzde 4 artışla 1,7 milyona yükseldi.

HEM YOLCU SAYISINI HEM DE

GELİRİNİ ÇİFT HANELİ ARTTIRDI

Altıncı sıradaki Schauinsland Reisen ise gelirlerini yüzde 13,6 oranında arttırarak 1,3 milyar Euro’ya, yolcu sayısını ise yüzde 12,6 oranında arttırarak 1,6 milyona yükseltti.