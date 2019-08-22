İşte Alman pazarında son durum

PAZAR araştırma şirketi GfK'nin tur operatörleri, online acenteler ve acente temsilcilerinden oluşan 2 bin kişiyle yaptığı araştırmaya göre, Almanya'da temmuz ayı tatil satışı gelirleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Ancak kümülatif (7 aylık) gelirleri hala 2018 yılının aynı döneminin yüzde 1 gerisinde.

LOKOMOTİF SON DAKİKA SATIŞLARI OLDU

Alman iş ve turizm dergisi Fvw'da yer alan habere göre, temmuz ayındaki büyümenin lokomotifi son dakika satışları oldu. Temmuz ayında yapılan her 3 tatil satışından 1'i, temmuz ve ağustos hareketli satışlardan oluştu. Bu nedenle kümülatif bazda gelirler temmuz itibariyle yüzde 1, ağustos itibariyle ise yüzde 0,5 oranında geçen yılın gerisinde. 2018-19 turizm sezonu olarak bakıldığında ise Almanya'da seyahat gelirleri yüzde 1 oranında arttı. Bu artışta ise geçtiğimiz kış sezonuna dönük güçlü satışlar etkili oldu. Fvw'nin haberinde, geçen yıl rezervasyonlarda yaşanan yüzde 13'lük büyümeye dikkat çekilerek, aslında 2019 gelirlerinin 2017'nin oldukça üzerinde olduğuna işaret edildi.

KIŞ SATIŞLARI YÜZDE 5 GERİDEN GELİYOR

Öte taraftan Almanya'da 2019-20 kış sezonuna dönük satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 geriden geldiği ve kış sezonuna dönük tüm aylarda düşüş olduğu belirtildi. Bu durumun, yaz sezonunda görülen son dakika eğiliminin kış sezonuna da yansıyacağına ilişkin bir gösterge olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.