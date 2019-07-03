İşte Alanya'nın turizm raporu

Toygar DİM

ALANYA, yüksek sezona Rus turist çoğunluğu ile girdi. Alanya'da şu anda tatil yapan turistlerin yüzde 40'ını oluşturan Ruslar birinci, yüzde 20'sini oluşturan Almanlar ikinci, yüzde 10'unu oluşturan Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ise üçüncü durumda.

Alanya'da bölge bölge doluluk oranlarında ise en düşük doluluğun Mahmutlar ve Alanya merkezde olduğu göze çarpıyor. Batı Alanya bölgeleri ise, yüzde 94 ile 97 arasında değişen doluluklarıyla Alanya'nın en dolu bölgesi olarak göze çarpıyor.

'SON DAKİKA SATIŞI ZAMANI'

ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) Başkanı Burhan Sili, sezonla ilgili değerlendirmesinde "Temmuz ayını bölge olarak ortalama yüzde 90-95 gibi bir dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. Sili, şu bilgileri verdi:

"Erken rezervasyon döneminin bitip, yüksek sezona girdiğimiz şu günlerde haziran aynın genel olarak bölgemizde dolu olması sebebiyle temmuz ayının ilk 10-12 gününde tesislerimizin dolulukları maksimum düzeyde. Genel anlamda baktığımız zaman doluluğun yüzde 90'ları aştığını söyleyebiliriz. Artık son dakika satışlarıyla ilerliyoruz. Ön rezervasyon dönemi bitti. Önümüzdeki aylar için son dakika satışları ağırlık kazanmış olacak. Geçtiğimiz dönemdeki fiyatlarla kıyaslandığında yüzde olarak birkaç puan daha yukarıda satış grafiği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Son dakika satışlar bu anlamda sorun yaratmakla beraber, genel anlamıyla bir önceki senenin birkaç puan üzerinde, kişi başı gelir elde etme noktasındayız."

'AVRUPALI EYLÜL-EKİM'DE GELECEK'

Sili, İstanbul seçimlerinin ardından Avrupa pazarının toparlanmasına ilişkin ise "Temmuz ayını bölge olarak ortalama yüzde 90-95 gibi bir dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum. Sonraki aylarda da yine son dakika satışlarımız sürecek. Özellikle Avrupa pazarının ön rezervasyonları eylül-ekim aylarına yoğunlaşıyor. Eylül-ekim ayında Avrupa ile ağırlıklı çalışan tesislerimizin belli bir doluluk oranı söz konusu. Bu oran yüzde 40’lar ile yüzde 60’lar arasında. Hatta bu aylarda tesisini tamamen Avrupalı turistle dolduran işletmelerimiz de var. Diğer kaynak pazarlarımız Rusya ve Doğu Avrupa'dan da son dakika satışlarıyla rezervasyon almaya devam edeceğiz. Ön rezervasyonlar mart ortasına kadar olan süreçte olumluydu ve çok ciddi bir ön rezervasyon aldık. Ama sonrasında bir durağanlık yaşadık. Son iki haftadır da yine rezervasyonlar artmış durumda, son dakika satışları devreye girdi. Belirli oranlarda fiyat revizeleri yaparak ya da farklı argümanlarla son dakika satışlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 2019 genel anlamıyla, 2018’in altında gerçekleşen bir sezon olmayacak. Ama çok çok üstünde de olmayacak. Sonuçta belirli bir çizgide devam eden süreci hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

'2019 BEKLENTİMİZİN ALTINDA KALDI'

ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise 2019 turizm sezonunun beklentilerin altında kaldığını söyledi. Dahaoğlu "Maalesef Alanya'da 15 Temmuz itibariyle doluluk oranlarında bir düşüş yaşanacak. Ağustos ayı için durum belirsizliğini koruyor. Umarız tur operatörleri talebin olmamasından dolayı iptale gitmezler. Aksi takdirde 2018’i dahi ararız. Şu anki doluluklar temmuz ayı itibariyle yüzde 70 oranında. Bu durum bizim için endişe yaratıyor" dedi.

ALANYA'DA TURİSTLERİN MİLLİYETLERİ

Milliyeti Oranı (%)

Rusya 40

Almanya 20

Benelüks 10

İskandinav 10

Türkiye 5

Polonya 5

DİĞER 10

ALANYA'DA BÖLGE BÖLGE DOLULUK ORANLARI



Bölge Doluluk (%)



Alanya Merkez 84

Kargıcak 90

Mahmutlar 75

Kestel 89

Oba 89

Konaklı 95

Türkler 94

Avsallar 94

İncekum 94

Okurcalar 97

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 00:24