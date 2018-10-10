İşte 2019'un en güçlü destinasyonları

1018 yılında kurulan ve bu yıl 100. yaşını kutlayan aile şirketi Schauinslan Reisen'in, 2017-2018 dönemi1 milyar 340 milyon euro ciro ve 1 milyon 610 bin müşteri sayısıyla kapatıyor. Şirketin hem gelilerinde hem de müşteri sayısında yakaladığı artış, bir önceki yılın yüzde 13 üstünde.

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE BÜYÜDÜ

Bu yılın başında yüzde 5 büyüme hedefi koyan ve mart ayında yapılan ITB'de büyüme hedefini yüzde 10'a revize eden Schauinsland Reisen, beklentilerin de üzerine çıkarak yüzde 13 büyüme kaydetti. Şirketin bu yılki net karının ise 33.3 milyon euro olduğu belirtiliyor.

2019 yaz programı etkinliğinde konuşan Schauinsland Reisen CEO'su Gerald Kassner, ''100 yılımızda tarihimizin en iyi finansal sonuçlarını elde ettiğimiz için mutluyum. Ekonomik iklimin zorlu ortamında büyüme hedefimizi önemli ölçüde aştık ve gelecek için önemli adımlar atıyoruz.'' dedi.

MISIR, BULGARİSTAN, TÜRKİYE, YUNANİSTAN...

Schauinsland Reisen'in 2018'deki büyümenin lokomotifi olan destinasyonların yüzde 51 ile Mısır, yüzde 33 ile Bulgaristan ve yüzde 29'ar artış ile Türkiye ve Yunanistan olduğunu belirten şirketin satış müdürü Detlef Schroer, uzak mesafe destinasyonlardan Küba'da yüzde 42, ABD'de ise yüzde 25 kayıp yaşadıklarını açıkladı.

TÜRKİYE VE MISIR İÇİN GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENİYOR, FİYATLAR ARTACAK

2019 yılı için ise ilk etapa yüzde 5 gelir atışı hedefleyen Schauinsland Reisen, fiyatların büyük ölçüde sabit kalacağını, sadece Mısır ve Türkiye fiyatlarında bir küçük bir miktar olacağını açıkladı.

2019'da Tükiye ve Mısır destinasyonlarında kesinlikle çok güçlü büyüme kaydedeceğini söyleyen şirketin turim müdürü Andreas Rüttgers, Schauinsland Reisen'in orta gelir grubu için uygun fiyatlı tatillere odaklandığını açıkladı.