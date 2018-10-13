İstanbul ve Antalya 2019’da dolup taşacak

TÜRKİYE turizmi altın çağına geri döndü. Dünyada yapılan pek çok araştırmada ve yabancı tur operatörlerinin listelerinden İstanbul ve Antalya öne çıkıyor. Hatta dünyadaki önemli turizm destinasyonlarına nazaran gelecek yıllarda en büyük büyüme öngörüsü İstanbul ve Antalya için yapılıyor.

2013 yılı ile birlikte yakaladığı yükseliş ivmesini, 2014’te büyük rekorlarla devam ettiren turizm sektörü; 2015 ve 2016’da bölgesel sorunlar başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla büyük yara almıştı. 2017’den itibaren yaralarını sarmak için çalışan sektör, bu yıl yeniden rekor artışlarla tüm dünyada adından söz ettiriyor.

Yıldız Antalya

Turizmdeki muhteşem dönüş, 2019’un haritasını da çiziyor. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye turist getiren yabancı tur operatörleri Türkiye kapasitelerini artırmayı sürdürüyor. Bu artış dalgası, daha önce Türkiye’ye ‘sakıncalı’ gözüyle bakan yabancı tur operatörlerine de baskı oluşturarak, yeniden Türkiye’ye dönüşlerini sağlıyor.

180 farklı ülkeden binlerce turisti ağırlayan Antalya, Eylül sonu itibariyle 11 milyonu aşan turist sayısına ulaştı. 2018’i 14 milyon turistle kapatmak isteyen Antalya’da sonbahar da hareketli geçiyor.

Antalya turizmi 2019’da da büyük bir taleple karşı karşıya. Antalya, Mastercard tarafından 10 yıldır yayımlanan ve tüm dünyada 162 şehri kapsayan, ‘Hedef Şehirler Endeksi’ raporuna da büyük bir giriş yaptı. Listeye ilk kez giren Antalya, Avrupa’da ilk 10 şehir arasına 4. sıra yer alırken, 20 şehirlik dünya sıralamasına ise 11. sırada başladı. Ayrıca yine rapora göre, tüm dünya şehirlerine karşı Antalya’nın gelecek yıllarda en yüksek büyüme oranına erişecek şehir olması bekleniyor.

Kapasite artırıyorlar

Dünyanın büyük tur operatörlerinin de gözü kulağı Türkiye’de. Dünya devlerinden Thomas Cook ve Türkiye Temsilcisi Diana Travel, yine Türkiye’ye ciddi sayıda turist getiren OTI Hoolding’in temsilcilerinden Odeon Tours yeni yılda da Antalya başta olmak üzere çeşitli tatil destinasyonlarında büyük kapasiteyle çalışmayı hedefliyor.

Almanya’nın dördüncü büyük tur operatörü FTI ise, Almanya’dan Türkiye’ye turist gönderiminde en çok artış sağlayan firma olduklarını ve bu artışı sürdürecekleri bilgisini veriyor. FTI bünyesindeki Meeting Point International da daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye özel programlar üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.

TUI ise Alman turistlerin Türkiye ilgisinin bu yıl katlandığını, artışların devam edeceğine dikkat çekiyor.

İngiltere pazarında 40’ın üzerinde destinasyona paket tur düzenleyen Jet2Holidays 2018’de Türkiye’ye satılacak uçak koltuk sayısını iki katına çıkarırken, yeni sezona da hızlı girmeyi hedefliyor. Yine Corendon da koltuk sayısını artırıyor.

Türk kökenli tur operatörleri de durmuyor. Coral, Pegas ve Anex gibi pek çok operatör de 2018’de büyük atak yaptıkları pazarda, 2019’da da önemli perforsmans sergilemeyi öngörüyor.

Fuarlara büyük talep

Turizm sektör temsilcileri Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere başta olmak üzere yabancı piyasadan yeni yıl için hedeflerin ortaya konulacağını ifade ediyor. Buna göre turizm fuarlarında büyük talep artışı görüleceği tahmin ediyor. Turizm sektörü, tüm bu dönüşlere göre, 2019 için yeni çalışmalarını da arka arkaya hayata geçirmiş olacak.

TURİZMİN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

‘Hedef Şehirler Endeksi’ raporunda İstanbul’un güçlü dönüşü göze çarpıyor. 2015’ten önce listede çok iyi bir sırası olan İstanbul, geçen iki yılın düşüşünü kapatmaya başladı. İstanbul, Avrupa’da 3.’lüğünü korurken, dünyada ise geçen yıla göre 1 sıra yükselerek 9. şehir olmayı başardı. Yine beklentilede göre Antalya ile birlikte bu yıl yüzde 20’ye yakın büyüme öngörülen tek şehir İstanbul oldu.

İstanbul, onlarca farklı ülkeden turisti tarihi ve kültürel değerleri ile karşılarken, gastronomi turizminde de tercih edilen şehirler arasında. Yayınlanan raporlar İstanbul’un oda geliri anlamında düşüşe dikkat çekerken ancak 2018’deki toparlanmalarla birlikte yeni yılda yüksek gelire işaret ediyor.

Kruvaziyer trafiği var

Rotasından Türkiye’yi çıkaran cruise gemileri de yeniden Türkiye kıyılarına dönüyor. Kruvaziyer turizminin önde gelen firmalarının 2019 ve 2020’de rotalarını yeniden Türk limanlarına çevirmesiyle Türkiye’nin bu sektörde eski canlı günlerine dönmesi bekleniyor.

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye’deki 10 limana 86 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerdeki transit yolcu sayısı 45 bin 917 olarak kayıtlara geçti. Kruvaziyer gemilerden 59’unun Kuşadası’na demirlemesi dikkati çekti.