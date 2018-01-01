İspanyollar turist istemiyor

YILDA 76 milyon turiste ev sahipliği yapan ve Mayorka'da, Barselona'da ve Bask San Sebastian'da turistlere karşı protesto eylemleri yapan İspanyollar, bir an önce çözüm bekliyor. Konuyla ilgili Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara da, "Turist fobisi oluşmadan çözüm getirilmesi gerekiyor" dedi. Guevara, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine uygulanan günlük kotanın İspanya'da bazı yerlere uygulanması ile bazı sorunların çözülebileceğini ifade etti. Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine 8 bin turistin girişine izin veriliyor. Öte yandan Dünya Turizm Örgütü (WTO), dünya genelinde yıllık 1.2 milyar turizm hareketliliği olduğuna, 2030 yılında ise bu rakamın 1,8 milyara çıkacağına dikkat çekerek, turizm hoşnutsuzluğu bulunan yerlere şimdiden kalıcı önlemler alınmasının zaruri bir hal aldığını duyurdu.