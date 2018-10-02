İspanyollar acı konuştu

İSPANYOL turizmciler, İspanya’nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu eşliğinde AKTOB'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete İspanya’nın Valencia Eyaleti’nde bulunan Benidorm şehri Belediye Başkanı Antonio Perez, HOSBEC Otelciler Birliği Başkanı Antonio Suarez, HOSBEC Genel sekreteri Nuria Montes de Diego, VisitBenidorm Direktörü Leira Bilbao, HOSBEC Başkan Yardımcısı Javier Garcia Cuenca, Poseidon Otelleri Genel Direktörü Pere Joan Devesa, GF Otelleri CEO’su Federico Fuster, Valencia Bölgesi Turizm Tanıtım Sorumlusu, Alicante Bölgesi Costa Blanca Turizm Müdürü katıldı.

'ÖRNEK ALDIĞIMIZ BİR DESTİNASYON'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık’ın karşıladığı heyetle iki ülkenin turizm sektörü değerlendirildi. AKTOB Başkanı Yağcı, "Dünya turizminin iki önemli aktörü olan İspanya ve Türkiye zaman zaman benzer sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunlar ilişkilerin geliştirilmesi ile daha kolay çözülebilecektir. Sahte hastalık şikayetlerinde izlenen ortak politikalar ile bu şikayetlerin azalması sağlandı. İspanya, yakından izlediğimiz ve turizm gelişim sürecimizde örnek aldığımız çok önemli bir turizm destinasyonu" ifadelerini kullandı.

'REKABET EDERKEN ORTAK POLİTİKA OLMALI'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise, “Her iki ülkenin turizm gelişiminde benzerlikler var. Türk turizmciler, İspanya’yı yakından takip ederek, örnek alınan ve alınmayan turizm politikaları geliştirdi. Dünyanın en önemli kaynak pazarlarına komşu olan İspanya pazarlama konusunda kolaylıklar yaşadı. Bunun yanı sıra, dünya genelinde yaşanan krizler tüm turizm destinasyonlarını olumsuz etkiler. Turizm destinasyonları rekabet ederken genel sorunlarda da ortak politikalar belirlemelidir" dedi.

'İSPANYA'DA HD ORANI YÜZDE 25'

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, her şey dahil sistemin İspanya’daki yeri ve önemi konusunda bilgi istedi. İspanya heyeti, her şey dahil sistemin kendi bölgelerindeki oranının yüzde 25 olduğunu, bunun yanında tam pansiyon ve diğer konaklama çeşitlerinin sunulduğunu, konaklama sektörüne bu konuda belli limitler getirildiğini belirtti. Toplantıda, iş birlikleri ve karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılması yönünde fikir birliğine varıldı.

