İspanyol otelciler Antalya'yı ziyaret etti

İSPANYOL turizmciler, İspanya’nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu eşliğinde AKTOB'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, İspanya’nın Valencia Eyaleti’nde Bulunan Benidorm şehri Belediye Başkanı Antonio Perez , HOSBEC Otelciler Birliği Başkanı Antonio Suarez , HOSBEC Genel sekreteri Nuria Montes de Diego, VisitBenidorm Direktörü Leira Bilbao, HOSBEC Başkan Yrd. Javier Garcia Cuenca, Poseidon Otelleri Genel Direktörü Pere Joan Devesa, GF Otelleri CEO’su Federico Fuster, Valencia Bölgesi Turizm Tanıtım Sorumlusu, Alicante Bölgesi Costa Blanca Turizm Müdürü katıldı.

''İSPANYA, ÖRNK ALDIĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTİNSYON''

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık’ın karşıladığı heyetle iki ülkenin turizm sektörü değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı; “Dünya turizminin iki önemli aktörü olan İspanya ve Türkiye zaman zaman benzer sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunlar ilişkilerin geliştirilmesi ile daha kolay çözülebilecektir. Sahte hastalık şikayetlerinde izlenen ortak politikalar ile bu şikayetlerin azalması sağlandı. İspanya, yakından izlediğimiz ve turizm gelişim sürecimizde örnek aldığımız çok önemli bir turizm destinasyonu.” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle atanan Turizm Bakanı’nın turizm sektöründen seçildiği konusuna değinen Antalya Fahri konsolosu Hasan Akıncıoğlu, Türkiye’de booking.com’a getirilen kısıtlamanın nedenlerini anlatarak İspanya’da online sitelerin vergilendirilmesinin nasıl geliştiği konusunda bilgi aldı. HOSBEC Genel Sekreteri Nuria Montes online sitelerde Avrupa Birliği içinde yer alan ülkelere vergilendirilmenin İspanya’da kısıtlama yaratmadığını söyledi.

''REKABET EDERKEN, GENEL SORUNLARDA ORTAK POLİTİKA BELİRLENMELİ''

TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise “Her iki ülkenin turizm gelişiminde benzerlikler var. Türk turizmciler, İspanya’yı yakından takip ederek, örnek alınan ve alınmayan turizm politikaları geliştirdi. Dünyanın en önemli kaynak pazarlarına komşu olan İspanya pazarlama konusunda kolaylıklar yaşadı. Bunun yanı sıra, dünya genelinde yaşanan krizler tüm turizm destinasyonlarını olumsuz etkiler. Turizm destinasyonları rekabet ederken genel sorunlarda da ortak politikalar belirlemelidir.” dedi.

İSPANYA'DA HD ORANI YÜZDE 25

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı; Herşey dahil sistemin İspanya’daki yeri ve önemi konusunda bilgi istedi. İspanya heyeti, H/D sistemin kendi bölgelerindeki oranının % 25 olduğunu bunun yanında full board ve diğer konaklama çeşitlerinin sunulduğunu, konaklama sektörüne bu konuda belli limitler getirildiğini belirtti.

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Dünya turizminde ilk örnek olan ve H/D sistemle çalışan otellere yönelik tavsiye standartları içeren rehber kitap hazırlandığını söyleyerek heyete “AKTOB H/D Sistem Çalışmaları” hediye etti.

Toplantıda, işbirlikleri ve karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılması yönünde fikir birliğine varıldı.