İspanya’nın Thomas Cook iflası için 300 milyon Euro destek açıkladı

THOMAS Cook'un iflasından en çok etkilenen ülkelerden biri olan, Türkiye’nin rakip destinasyonlarından İspanya, oluşan hasarı gidermek için harekete geçti. İspanya hükümeti, iflastan doğan hasarı gidermek için 300 milyon Avroluk bir destek paketi hazırladı.

GENİŞ BİR ALANI KAPSIYOR

Hazırlanan destek paketinin Kanarya ve Balear adalarına yapılan uçuşlardaki yolcu ve uçak vergisinde kesintiye gitmek, oluşan boşluğun diğer şirketler tarafından doldurulması için onları teşvik etmek, tanıtımı arttırmak ve iflastan zarar gören işletmelere kredi desteği vermek gibi toplam 13 maddesi bulunuyor.

700 BİN TURİSTİ KAÇIRMAMAK İÇİN

İflas nedeniyle bu kış döneminde İspanya'ya gitmesi beklenen 400 bini Kanarya Adaları, 300 bini Balear Adaları olmak üzere toplam 700 bin turistin gelişinin sağlanması isteniyor.

İSTİHDAM VERGİLERİ

Üçüncü aşamada ise, iflastan etkilenen şirketlerin ödediği bazı katkı paylarının ve vergilerin ertelenmesi yoluyla, istihdamın sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. Bu çerçevede, süresiz ve sabit iş sözleşmesi yapan işletmelere ikramiye de verilecek.

HAVALİMANI VERGİSİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Hazırlanan planın 11 Ekim'e kadar kabul edilip ivedilikle uygulamaya konması isteniyor. Planda Thomas Cook iflasından etkilenen 600’ü otel toplam bin işletmeye kredi desteği sağlanması isteniyor.