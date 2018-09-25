İspanya turizminde 9 yıl aradan sonra bir ilk

2009 yılından bu yana İspanya temmuz ayında İspanya'ya giden turist sayısının azalmasına ilk defa tanıklık ediliyor.

SON 8 YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİ

Yedi aylık veriler incelendiğinde ise İspanya'ya giden toplam turist sayısının sadece yüzde 0.3 oranında arttığı görülüyor. Bu oran ise son 8 yılın en düşük büyüme oran olarak kayıtlara geçti.

''TÜRKİYE, MISIR VE TUNUS YÜZDE 73'E VARAN DAHA UCUZ PAKETLERLE REKABET EDİYOR''

İngiliz basınınd yer alan haberlerde, ''Turistlerin saldırıya uğradığı Mısır ve Tunus ile darbe girişiminin yaşandığı Türkiye'ye dönük turist akışı yeniden canlandı.'' ifadelerine yer verilen haberde, bu ülkelerin yüzde 73'e varan daha ucuz paket turlarla İbiza, Mayorka ve Menorca gibi destinasyonlarla rekabet ettiği kaydediliyor.

İSPANYOL OTELCİLER FİYAT DÜŞÜRDÜ

İspanya'da otelcilerin turistleri tekrar çekmek amacıyla fiyatları düşürdüğüne dikkat çekilen haberde, Mısır ve Tunus'un ziyaretçi sayısının ortalama yüzde 40, 2016 yılında bombalı saldırılar ve darbe girişimi yaşanan Türkiye'de ise 3'te bir oranında arttığı belirtildi.