İskandinav Hava Yollarından Alanya'ya güzel haber!

İSKANDİNAV Havayolu SAS, artan talep nedeniyle 2019 yılında 17 yeni noktaya uçak seferleri düzenleyeceğini açıkladı. Şirket 2019'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na da (GZP) Bergen ve Stvanger'den uçuş düzenleyecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, uçuş başlatılacak destinasyonlar ise şu şekilde: İsveç-Stokholm'den, Marsilya-Fransa, Reykjavik-İzlanda, Katanya ve Napoli-İtalya; Gothenburg'dan Faro-Portekiz. Norveç-Oslo'dan; Faro ve Antalya. Bergen'den; Nice ve Alanya. Stvanger'den Alanya. Danimarka Kopenhag'dan Katanya'ya ve Cornwall / Newqua, Floransa, Marsilya ve Szczecin'e; Aarhus'tan Roma ve Faro.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 14:29