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İranlı turistler Nevruz tatili için Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Nevruz bayramı tatilini değerlendirmek için Türkiye'ye gelen İranlı turistleri Gürbulak Sınır Kapısı’nda çiçeklerle karşıladı

İranlı turistler Nevruz tatili için Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Nevruz bayramı tatilini değerlendirmek için Türkiye'ye gelen İranlı turistleri Gürbulak Sınır Kapısı’nda çiçeklerle karşıladı

16 Mart 2018 Cuma 16:08
İranlı turistler Nevruz tatili için Ağrı'ya gelmeye başladı
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AĞRI Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’nda İranlı turistler için sınırda düzenlenen karşılama törenine katıldı. Vali Elban, turistleri çiçeklerle karşılayıp çikolata ikram ederek Nevruz bayramlarını kutladı. Burada konuşma yapan Vali Elban, İran’da Nevruz bayramı tatilinin başladığını belirterek günlük tatilde yoğun turist girişi beklediklerini söyledi.

Elban, "Geçen yıl 9 bin civarı araç ülkemize gelmiş, bu sene 10 bin üzerinde aracın ülkemize gelmesini bekliyoruz. Hem sınır mülki idare amirliğimiz hem de Gümrük Bölge Müdürlüğümüz ve burada çalışan personelimiz geçişlerin daha hızlı ve daha sorunsuz yapılabilmesi için tedbirlerini aldılar. Valilik olarak bu alanda yaklaşık olarak 1,5 kilometrelik yolu araçla gelemeyen misafirlerimiz yürüyerek geçiyorlardı. Misafirlerimiz için ücretsiz 2 adet ücretsiz servis hizmeti sunuyoruz. Şehrimizde tüm taraflarla bir araya gelerek, gelen misafirlerimizin konaklamaları, alışveriş yapmaları ve dinlenmeleri için bulacakları zamanda daha rahat daha huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak adına her türlü tedbirleri aldık. İş yeri sahiplerimizi, kamu görevlilerimizi ve tüm halkımızı uyardık. Onlar da çok heyecanlı bir şekilde İranlı misafirlerimizin Ağrı’ya gelmelerini bekliyorlar. Yine Valilik olarak 15 gün önce 4 araçla hem Urumiye hem de Tebriz'e karşılıklı taşıma servisleri başlattık. Araçlar doluya yakın karşılıklı gidip geliyorlar. Biz komşu olduğumuz, yan yana olduğumuz, kültürümüz, inancımız ve birçok ortak değerimiz olan İran ile çok yakın iş birliği içinde olmayı daha sık görüşmeyi, onların Ülkemize daha sık gelmesini ve bizim insanımızın da İran’a gitmesini arzu ediyoruz" dedi.

Vali Elban konuşmalarının ardından Gürbulak Sınır Kapısı Sınır Mülki İdare Amirliğini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 16:29
Anahtar Kelimeler:
Gürbulak Sınır KapısıSÜLEYMAN ELBANNevruzİranAğrı
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