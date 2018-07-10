Intourist, St Petersburg-Antalya seferlerinin sayısını artırıyor

INTOURİST, St Petersburg-Antalya uçuşlarına haftada 2 uçuş daha ekleyeceğini duyurdu. Intourst Genel Müdür Yardımcısı Sergey Tolchin, böylece 2 Ağustos'tan itibaren Antalya'ya haftada 360 ek yolcu getirebileceklerini ifade etti.Türk Hava Yolları ile yapılacak ek seferlerin perşembe cumartesi günleri icra edileceği öğrenildi.Böylece Intourist'in St Petersburg'dan Antalya'ya yapacağı haftalık sefer sayısı 8'e ulaşmış olacak. Seferlerin 3'ü THY, 5'i ise Red Wings ve Azur Air ile gerçekleştirilecek tüm yolcular Intourist müşterilerinden oluşacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 15:19