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'İngiltere pazarı büyüyecek'

Vali Karaloğlu, daha önce 'Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı yüzde 25 düşer' diyen İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a "Yüzde 6 üzerinde kapadık. 2018 yılındaki beklentimiz yüzde 30" dedi

'İngiltere pazarı büyüyecek'

Vali Karaloğlu, daha önce 'Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı yüzde 25 düşer' diyen İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a "Yüzde 6 üzerinde kapadık. 2018 yılındaki beklentimiz yüzde 30" dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 21:43
'İngiltere pazarı büyüyecek'
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GÖREVİ sona eren İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye’nin Rusya krizi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası turizmdeki geri dönüşü için, "Türkiye’nin gücü çok etkileyici. İngiliz turistler 2018 yılında yüzde 15 civarında geri dönüş sağlayacak” diye konuştu. Görevi boyunca Antalya’ya birçok kez ziyaret gerçekleştiren İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na makamında veda ziyaretinde bulundu. Tekrar Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Moore, Antalya’nın Türkiye için ne kadar önemliyse İngiltere için de bir o kadar önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti. Antalya’nın İngiltere için önemli bir rol oynadığını kaydeden Moore, "Çünkü İngiliz turistler için çok önemli bir yer. Antalya bizim için sevgili bir şehir oldu. Tabi ki biz geçmişte, Türkiye’nin zor durumu hakkında konuştuk. Özellikle 2016 yılında zordu. Fakat Türkiye’nin gücü çok etkileyici bir şey. Ben çok memnun kaldım” dedi.
'2018'DE YÜZDE 30 ARTIŞ OLACAK'
İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre İngiliz turistlerin geri döndüğünü belirten Moore, 2018 yılında yüzde 15 düzeyinde bir dönüş yaşanacağını söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Moore’nin yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi. Antalya’ya İngiliz turistlerin dönüş gerçekleştirdiğini belirten Karaloğlu, "Bu seneyi pozitif kapattık. Yüzde 6 civarında bir dönüş gerçekleşti. Yüzde 25 düşer demiştiniz geçen sene, yüzde 6 üzerinde kapadık. 2018 yılındaki beklentimiz yüzde 30. Bunu ezbere söylemiyoruz. Çalışan tur operatörlerinin rezervazyonlarını toplayarak söylüyoruz. İngiliz turistler tekrar Antalya'ya dönmüş olacak. Bunda sizin katkınız önemli, geçen sene o zor dönemde ailenizle birlikte burada tatil yaptınız, bunun güven ortamının oluşmasında büyük katkısı oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Vali Karaloğlu ile Moore’nin toplantısı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Vali KaraloğluAntalyaIngiliz TuristBüyükelçisi Richard Moore
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