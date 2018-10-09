İngiliz turistin tatil tercihinde maliyetin ağırlığı giderek artıyor

ABTA'nın açıkladığı 'Tatil Alışkanlıkları' raporuna göre, ağustos ayına kadarki 12 aylık dönemde yurt dışına tatile giden İngilizlerin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artarak yüzde 60'a ulaştı.

TÜRKİYE'YE GELEN İNGİLİZ SAYISI YÜZDE 65 ARTTI

Rapora göre, paket tur tatillerinde İngilizler arasında en popüler destinasyonlar İspanya ve Portekiz olurken, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkeleri de iyi bir sezon geçirdi. İngiltere'de Yunanistan talebi yüzde 10 artarken, Türkiye talebindeki artış oranı yüzde 65, Bulgaristan talebindeki artış ise yüzde 21 oldu.

SAYI ARTIYOR HARCAMA DÜŞÜYOR

Yurt dışında tatil yapan İngilizlerin sayısı artsa da, harcamaları azalıyor. 2 bin İngiliz vatandaşı ile yapılan anket, İngilizlerin yut dışı tatilinde yaptığı harcamanın 586 pounddan 562 pounda düştüğünü gösteriyor.

Yapılan araştırma aynı zamanda İngiliz tatilcinin giderek daha fazla fiyat öncelikli hale geldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yılki araştırmada 'önceliğim fiyat' diyenlerin oranı yüzde 57 iken, bu bu oran yüzde 60' çıkmış durumda.

GİDEREK DAHA FAZLA MALİYET ÖNCELİKLİ DÜŞÜNÜYOR

Tatilcilerin giderek daha fazla oranda maliyet öncelikli düşündüğü ve bütçeli seçeneklere yöneldiği belirtilen ABTA raporunda, İngilizlerin yüzde 51'inin geçen yılkiyle aynı miktarda para harcayacağını açıkladı. Araştırmaya katılanların yüzde 31'i ise harcamasını arttıracağını belirtirken, yüzde 14'ü ise daha az harcayacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 51 olan 'Brexit tatil maliyetimi arttırır' diyenlerin oranı, yeni araştırmada 3 puan artarak yüzde 54'e ulaştı.