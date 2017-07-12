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12 Mart Günlük Burç Yorumu

İngiliz turistin para birimini en çok karıştırdığı ülke Türkiye

Her 10 İngiliz turistten birinin gittiği ülkede hangi para biriminin kullanıldığını bilmediği ortaya çıktı

İngiliz turistin para birimini en çok karıştırdığı ülke Türkiye

Her 10 İngiliz turistten birinin gittiği ülkede hangi para biriminin kullanıldığını bilmediği ortaya çıktı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
İngiliz turistin para birimini en çok karıştırdığı ülke Türkiye
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SEYAHAT acentesi Globehunters tarafından 2 bin İngiliz turistle yapılan araştırmaya göre, her 10 İngiliz turistten biri gittiği ülkede hangi para biriminin kullanıldığını bilmiyor. 

EN BÜYÜK KAFA KARIŞIKLIĞINI TÜRKİYE'DE YAŞIYORLAR

Araştırmanın sonuçlarına göre, İngilizlerin kafasını en çok karıştıran ülke Türkiye. İngiltere'den Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşanmasına rağmen, araştırmaya katılanların yüzde 24'ü ''Türkiye'de harcamak için yanlış para çektim'' diyor. Katılımcılar, Türkiye'de lira değil euro kullanıldığını düşündüğünü belirtiyor.

LİRAYI KUNA TAKİP EDİYOR

Para birimi konusunda İngilizlerin kafasını en çok karıştıran ikinci ülke ise Hırvatistan. Araştırmaya katılan İngilizlerin yüzde 15'i Hırvatistan'da kuna değil, euro kullanıldığını düşündüğünü ifade ediyor.

''KANADA'DA ABD DOLARI KULLANILDIĞINI SANIYORDUK''

Listenin üçüncü sırasında ise Kanada yer alıyor. Araştırmaya katılan İngilizlerin yüzde 12'si Kanada'da Kanada doları değil, ABD doları kullanıldığnı zannediyor.

İRLANDA PARASINI KARIŞTIRANLAR BİLE VAR

İngiliz tatilci, Birleşik Krallık'la köklü bağları bulunan Irlanda Cumhuriyeti'nin kullandığı para biriminden bile bir haber. Araştırmaya katılanların yüzde 10'u, Irlanda'da euro değil, pound kullanıldığını düşünüyor.

İngilizlerin parasını en çok karıştırdıkları diğer ülkeler ise, Bulgaristan, Polonya, Mısır, Meksika, Çekya ve İsveç olarak sıralandı.

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