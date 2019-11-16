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İngiliz turist akını!

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Son yıllarda, Türkiye ve Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngiliz misafirlerimiz katlamalı şekilde artış trendine girdi" dedi

TURİZM 16.11.2019, 10:29
İngiliz turist akını!
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AKTOB, Antalya ve Alanya turizminin en önemli pazarlarından biri olan İngiltere'de 4- 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 40'ıncı World Travel Market (WTM) Londra 2019 Turizm Fuarı sonrası bir değerlendirme raporu hazırladı. İngilizlerin 2018 yılında 15,6 milyon ziyaretçi sayısıyla en fazla ziyaret ettiği ülkenin İspanya olduğuna dikkat çekilen raporda, "İspanya, yurt dışını ziyaret eden İngilizlerin yüzde 22 oranında pazar payına sahip. En uzun geceleme sayısı ise 13 geceyle ABD'de gerçekleşti. İngilizler, ziyaretlerini yüzde 80 oranında Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor, ortalama kalış süreleri ise 8 gece. 2018 yılında 45,4 milyar sterlin harcama yaptı. Birleşik Krallık'tan yurt dışına yapılan seyahat sayısı 2018 yılında 72,8 milyon oranında gerçekleşti" denildi.

TÜRKİYE İLK 10'DA DEĞİL

Birleşik Krallık seyahat hacminin yüzde 79,4 oranının İspanya, Fransa ve İtalya olarak 3 ülke tarafından paylaşıldığı belirtilen raporda, uluslararası seyahat harcamasında dünyada dördüncü sırada yer alan önemli bir kaynak pazar olduğu belirtildi. Türkiye'nin ilk on ülke içinde yer almadığı da vurgulandı. Raporda, İngiliz turistlerin Türkiye'ye neden daha az ilgi duyduğunun araştırılarak, pazar profiline endeksli kampanyalar ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine işaret edildi.

EN ÇOK MUĞLA'YA GELİYORLAR

İngilizlerin Türkiye'de en fazla Muğla bölgesini ziyaret ettiği açıklanan raporda, "Muğla bölgesinin pazardaki payı yüzde 46. Ardından yüzde 23 İstanbul, yüzde 22 oranında Antalya geliyor. 2019 yılında, Antalya'da yükselen İngiliz ziyaretçi ve talep kayması nedeniyle tur operatörleri ve uçak şirketleri önemli ölçüde kapasite artışına gitti. Antalya, geçen yıla göre yüzde 75 oranında artış gösteren Türkiye destinasyonu oldu" denildi.

TÜRKİYE'DEKİ KİŞİ BAŞI HARCAMALARI DÜŞÜK

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre İngilizlerin yurt dışında kişi başı harcaması 2018 yılında 622 sterlin seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye'de bu rakamın 580 Sterlin olduğu belirtildi. Bu yılki fuarın dünyanın farklı noktalarından 51 bin seyahat profesyonelini Londra'da bir araya getirdiği belirtilerek, dünya turizmine yön veren turizm borsası niteliği taşıyan ve 84 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen büyük buluşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı yeni fuar konseptini de ilk kez uyguladığı açıklandı.

THOMAS COOK'UN BOŞLUĞU DOLDURULUYOR

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, fuarda sezona yönelik ilk verilerin alınmaya başlandığını, geniş iş hacmi barındıran bir fuar olduğunu söyledi. Erkan Yağcı, özellikle bu yılki fuarın, dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasıyla değişen dengelerin gözlemlenmesi ve sürecin takip edilmesi yönünden büyük önem taşıdığını açıkladı. Yağcı, “Sayın Bakanımız ve bakanlık yetkilileri ile süreci daha hızlı ve sağlıklı yönetmek amacıyla İngiliz yetkililer, tur operatörleri ve uçak şirketleri ile görüşmelerimiz oldu. Thomas Cook'un yarattığı boşluğun, diğer tur operatörleri ve uçak şirketlerinin revize ettikleri kapasite artışları ve uçak planlamaları ile dolacağı yönünde verileri aldık" dedi.

İNGİLİZLER KATLAMALI ARTIŞ TRENDİNDE 

Birleşik Krallık'ı ana pazarlardan biri yapacak güçlü tanıtım atağı, algı yönetimi ve bu yönde oluşturulacak stratejiyi destekleyici çalışmalar içinde olacaklarını belirten Erkan Yağcı, “Birleşik Krallık'ın pazar payı, kaynak pazar kapasitesi ile kıyaslandığında, Türk turizmi yeterli payı alamıyor. Son yıllarda, Türkiye ve Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngiliz misafirlerimiz katlamalı şekilde artış trendine girdi. Yükselen taleple birlikte tur operatörleri kapasite artışına gitti. Bu oran bu sezon da, önümüzdeki sezonlarda da çok daha büyüyecek" diye konuştu.

NELER YAPILMALI?

Raporda, Birleşik Krallık pazarının gelişmesine katkı sağlayacak etkenler ise şöyle sıralandı:“Birleşik Krallık'ın seyahat hacmi düşünüldüğünde yan pazar olarak değil, ana pazar olarak değerlendirilmeli. Golf ve futbol turizminin geliştirilmesi yönünde destekler artırılmalı. Özellikle Antalya bölgesine direkt tarifeli seferler konulmalı. Turizmi destekleyen yan ürünlerin geliştirilmesi yönünde teşvikler olmalı. Doğa sporları ve doğa turizmine destekler artırılmalı. Bu alanlarda yapılacak projelere teşvikler verilmeli. Aile konseptine yönelik tanıtımlar artırılmalı."
 

#Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği #AKTOB #Erkan Yağcı #türkiye #alanya turizm #turizm alanya #turizm haber
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