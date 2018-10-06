İngiliz tur operatörü, Antalya kış kapasitesini %44 arttırdı

JET2 HOLİDAYS, 2019-20 kış sezonu için tarihinin en büyük programını hazırladığını açıkladı.

ANTALYA KAPASİTESİNİ YÜZDE 44 ARTTIRDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2019-20 kış sezonu için Kıbrıs'a 200 bin koltuk planlayan Jet2 Holidays, Antalya kapasitesini yüzde 44, Malta kapasitesini ise yüzde 25 oranında arttırdı.

KANARYA ADALARINA 850 BİN KOLTUK PLANLADI

2019-20 kış sezonu için planladığı toplam koltuk kapasitesini yüzde 14 artışla 3.2 milyona çıkaran Jet2 Holidays, Kanarya adalarına yaptığı haftalık uçuş saysını yüzde 10 artışla 150'ye, koltuk sayısını ise 850 bine çıkardı.

Balear Adalarına ise yüzde 7 artışla 175 bin koltuk ayıran Jet2 Holidays, Faro'ya ilave ettiği 25 bin ek koltukla toplam Algarve kapasitesini 250 bine çıkarmış oldu.