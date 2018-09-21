İmar Barışı'nda otelcilere kolaylık

DEĞİŞİKLİK öncesi uygulamada otel gibi yapıların iskanlı alanları da bedel hesabına dahil edilmekte ve çok büyük maliyetlerle karşılaşılmaktaydı. Bu kapsamda yapı kullanma iznine göre 'Tek bağımsız bölüm' olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilecek, yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 m2ve/veya bu miktarın altında ise, yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 m2’den hesap edilecektir.

TTYD Başkanı Oya Narin konuya ilişkin açıklamasında, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un yakın ilgi ve desteğiyle talebimiz üzerine oteller başta olmak üzere büyük yapıların imar barışından faydalanabilmelerinin önünü açan düzenleme için müteşekkiriz.

14 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Yapı Kayıt Belgesi Uygulamaları Semineri’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri Sayın Ahmet Küçükler tarafından üyelerimize açıklanan bu düzenleme ile üye tesislerimiz ve esasen tüm sektörümüz yapı kayıt belgesi uygulamasından makul bedellerle faydalanabilme imkanına kavuşmaktadır. Değişiklik kapsamında ayrıca daha önce tanımlanmamış yapı türleri ve birim bedelleri de tarif edilerek uygulama büyük ölçüde açıklığa kavuşturulmuş oluyor” şeklinde konuştu.

TTYD 7 ve 8 Ağustos 2018 tarihlerinde Antalya ve Muğla’da, 14 Eylül 2018 tarihinde de İstanbul’da yapı kayıt belgesi seminerleri gerçekleştirerek yatırımcılarla kamu makamlarını bir araya getirmişti.