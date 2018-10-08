'İlk kez kasımda doluyuz'

Ferit KESEN

YENİ Alanya'nın Alanya turizmine ilişkin sorularını yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya tarihinde ilk kez dolu bir kasım ayı geçirileceğini söyledi.

Alanya'nın tüm bölgelerinde önceki yıllarda kasım aylarında otellerin kapalı olduğunu söyleyen Yücel "Öyle yoğun bir talep alıyoruz ki, bu yıl ilk kez kasım ayında da turizm hareketi sürecek. Tüm bölgelerimizde oteller iyi doluluk oranlarına ulaşacak. Özellikle Kleopatra bölgemiz ciddi doluluk yakalayacak" dedi.

Seneye Alanya'da konaklama fiyatlarının yüzde 20-25 oranında artacağını da söyleyen Yücel "Rekorlarla dolu bir 2018 yılını geride bırakmak üzereyiz. 2019, turizm açısından çok daha güzel bir yıl olacak" dedi.

Başkanı olduğu ALTAV'ın başkan yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'nun, ekim-kasım aylarında Avrupa ve Rusya'daki bayramlar nedeniyle tatile çıkacak binlerce turisti Belek ve Side'nin kapacağını belirterek "Alanya'ya çok ciddi bir talep var ancak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçan havayolu firmaları en geç 15 Ekim'de uçuşlarını durduruyor. Bu tutum binlerce turisti kaybetmemize yol açıyor" şeklindeki açıklamasını hatırlattığımız Başkan Yücel "Evet, uçak sorunumuz var. Bu sorunu bu yıl için aşmak mümkün değil ancak seneye havayolu firmalarının planlamalarına Alanya'ya sonbahar uçuşlarını da aldıracağız" dedi.

'KASIMDA YÜZDE 50'Yİ AŞARIZ'

Başkan Yücel'in, uçak krizine rağmen Alanya tarihinde ilk kez kasım ayında ciddi bir turizm hareketinin yaşanacağına yönelik açıklamalarını değerlendiren Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu ise "Yaklaşık 10 bin yatak kapasitesine sahip Kleopatra turizm bölgemizde geçen yıl ekim ayında yüzde 40 olan doluluk şu anda yüzde 85 civarında. Geçen yıl ekim sonu bölgemizde tüm oteller kapanmıştı ancak bu yıl kasım ayında da turist ağırlayacağız. Kasım ayı boyunca bölgemizdeki otellerin yüzde 50'nin üzerinde doluluk sağlamasını bekliyoruz. Normalde ekim ayı ortalarında Rus turist talebi biterken, bu yıl kasım ayına bile Rus turist talebi olduğunu görüyoruz. Ancak kasımda gelecek turistlerin çoğunluğu Avrupa menşeili olacak. Özellikle Alman ve İskandinav turist sayısında ciddi artış olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'ARTIŞIN NEDENİ KUR KRİZİ'

Şakiroğlu, bu talep artışının nedeninin TL'nin değerinin düşmesi olduğunu belirterek "Dolar ve Euro'nun değer kazanmasıyla turistler Alanya'da artık çok ucuza tatil yapabiliyorlar. HD (Her şey dahil) sistemde 1 turistin otele günlük maliyeti 18-26 Euro arasında değişiyor ancak bu maliyetin altına oda satanlar bile var. Kur krizinden kaynaklanan maliyet artışlarımızı seneye karşılamamız lazım yoksa oteller batar. Tüm otelciler olarak fiyatları el ele verip yükseltmeliyiz. Çünkü şu anda dünyanın en ucuz tatil ülkesi Türkiye. Rakiplerinden neredeyse yüzde 60 daha ucuz olan Türkiye'nin en ucuz destinasyonları ise Alanya ve Kemer. Önceki yıllarda Alanya ve Kemer'in yanında Side de vardı ancak Side şu an bir üst kademeye geçti" dedi.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 21:23