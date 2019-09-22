İflas paniği! 120 bin turist Türkiye’de mahsur kalabilir, Turizm Bakanı nerede?

Ceren Şahin

DÜNYANIN ikinci büyük tur operatörü olan İngiliz turizm devi Thomas Cook'la ilgili iflas endişeleri ve olası bir iflasın Türk turizm pazarına olumsuz yansımaları konuşulmaya başlandı.

3 aydır otellere ödeme yapamayan İngiliz şirketinin müşterileri geçtiğimiz günlerde Tunus'ta bir otel tarafından alıkonuldu. Bunun üzerine İngiliz hükümeti devreye girdi ve sorun çözüldü. Ancak, şirketin mali durumu giderek daha vahim bir hal alıyor. Thomas Cook'un 94 uçakla yaptığı operasyonların her an durabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda dünya genelindeki otellerde 550 bin müşterisi bulunan şirketin, 120 bin müşterisinin ise Türkiye'de mahsur kalabileceğine dikkat çekiliyor.

ACİL TOPLANTI ŞART

Türk hükümetinin de böyle bir krize karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Türk turizm otoriteleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimde bulunarak Thomas Cook Türkiye yetkilileri Diana Turizm ile acil bir toplantı yapmasının şart olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca, otelcilerin 200 milyon doları bulduğu tahmin edilen alacaklarını nasıl tahsil edecekleri de merak konusu oldu. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellerde konaklama yapan Thomas Cook müşterisi olan Avrupalı turistlerin paralarını otellere ödemeleri halinde seyahat sigortasından paralarını alabilecekleri de dile getiriliyor.

‘ENDİŞE İÇERİSİNDEYİZ’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu “Gözümüz kulağımız İngiltere’de alınacak kararda. Tek yol hükümetin destek vermesi. Türkiye’de bu firmayla çalışan yüzlerce otel bulunmakta ve hepsinin ciddi alacakları var. Allah korusun batması durumunda bazı otelleri iflasa dahi götürebilir” ifadelerini kullandı.

Turizmci Şükrü Cimrin ise iflas gerçekleşirse ciddi bir yolcu kaybı yaşanacağını ifade ederek “İflas gerçekleşirse son yolcular bölgeden çekilecekler. Önümüzde hala Ekim ve Kasım ayları var. Bütün uçuşlar iptal olacak. Yola çıkmamış yolcular tatil paralarını sigortalarından geri alabilecekler. Fakat bu süreç gerektireceği için aynı parayla önümüzdeki 2 ay içerisinde yeniden tatil planı planı yapmaları kolay görünmüyor. Bu da ciddi bir yolcu kaybımız olacağı anlamına geliyor. Bölgenin yolcu kaybı otellerimiz için oda boşluğu ve gelir kaybı demek. Öte yandan otellerin paralarını alması için de bir hukuki süreç söz konusu olacaktır. Bu da zamana bağlı. İşletmeciler için de bu zaman zarfı ciddi bir zarar demek. İflas gerçekleşirse dünya turizmi için iyi bir şey olmayacak. İnşallah İngiliz hükümeti gereken desteği verir. Ben de bir Thomas Cook oteliyim. Endişe içerisinde bekliyorum. Thomas Cook asla kaybedilmemesi gereken bir değerdir. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasını umuyoruz” dedi.