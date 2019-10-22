İç turizme 'Ara tatil' dopingi

EKİM ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gözü kulağı 18-22 Kasım 2019’da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatilde. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.

GÖZLER ARA TATİLDE

Milyonlarca öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından eylül ayında ders başı yaptı. Yaklaşık iki aylık bir eğitim sürecinden sonra ise gözler bu yıl uygulamaya konulan ara tatil uygulamasına çevrildi. Bu tatil eğitim sektörünü olduğu kadar birçok sektörü de yakından ilgilendiriyor.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Yeni tatil düzenlemesinin iç turizmi olumlu etkileyeceğini söyleyen biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “İki olan tatil sayısı 4’e çıktı. Kasım ve nisan aylarında yapılacak bu tatiller tam havaların soğuması ile ısınmasına denk geliyor. Önceden bu tarihler geçiş dönemi olduğu için yoğunluk yaşanmazdı. Şimdilerde ise ekim ayının sonuna gelinmesi ile beraber ilk ara tatil için yoğunluk başladı" ifadelerini kullandı.