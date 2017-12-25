İç pazarda endişe

SONUNA gelinen 2017 yılını iyi geçiren iç turizmciler 2018’de bu kadar rahat olmayabileceğini düşünüyor. İç pazara çalışan seyahat acenteleri online kanalları ve tur operatörleri, 2017’nin 2016 yılına göre hem yurtdışı, hem yurtiçinde iyi geçtiğini, 2018’de ise başta Almanya ve İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden gelmeye başlayan talep artışının otelleri yurtdışını iç pazara tercih etmeye yönelteceği, bu durumun iç pazara yeteri kadar kontenjan ayrılmaması sonucu doğuracağından endişe ediyor.
Etstur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek "Oteller iç pazara ayırdıkları kontenjanı azaltabilir. İç pazar kontenjanlarının önceki yıllardaki kadar bol olmayacağını düşünüyorum. 2018, otellerde yer bulmakta çok güçlük çekeceğimiz bir yıl olarak karşımıza çıkacak" diyor.
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