Hükümet, gastronomi turizmi konusunda eylem planı hazırlıyor

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Trabzon Ramada Hotel’de gerçekleştirdiği Trabzon Bölge toplantısında üyeleri ile bir araya geldi. TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürkaynak’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda sektörel projelerden söz edildi. Dünya gazetesi ekonomi köşe yazarı Kerim Ülker de programda “Markalaşmak ve Başarı” konulu bir konuşma yaptı.

“İhracatımızı 3 katına çıkarmak istiyoruz”

Ahmet Gürkaynak, sektörün dünyadaki konumu hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Gürkaynak, “Endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörü, son yıllarda Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri oldu. Bugün Almanya ve İtalya’nın ardından Avrupa’nın en büyük üçüncü üreticisi konumundayız. Sektörün pazar büyüklüğü yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaştı. Dış ticaret hacmimizi ve ihracatımızı 3 katına çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında URGE ve Endüstriyel Mutfak İhracatçıları Birliği’nin kurulması yönünde bir proje başlattık” dedi.

“Gastronomi turizmi konusunda eylem planı hazırlanıyor”

Türkiye’de sektörünün ilk ve tek örgütü olan TUSİD, sektörü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, sektörün dünya piyasalarındaki haklarını korumak adına önemli çalışmalar yapıyor. Ahmet Gürkaynak, yaptığı konuşmada fuarlara verdikleri önemin altını çizdi. Gürkaynak, gastronomi turizmi ile ilgili gelişmeleri de aktardı: “Türkiye’de devlet düzeyinde gastronomi turizmi konusunda bir eylem planı hazırlanıyor. Gastronomi turizminde önümüzdeki dönemde yaşanacak olumlu gelişmeler, bizim sektörümüz için de son derece önemli. Bu gelişmeler bizi de heyecanlandırıyor” dedi.

Dünya gazetesi ekonomi köşe yazarı Kerim Ülker ise yüz yıl önce Anadolu topraklarından doğup, yurt dışında dünyanın en bilinen ve eski markaları olmayı başarmış firmaların başarı hikayelerini anlattı. Fırsat, hizmet, cesaret ve sürdürülebilirlik kavramlarının üzerinden ilerleyen markaların, ticari hayatlarını uzun soluklu olduğunu söyleyen Ülker, yurt dışına açılmak ve ihracat yapmak isteyen firmaların artması için devlet desteğinin önemine değindi.

TUSİD hakkında:

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), sektörünün ilk ve tek kuruluşu olarak 1991 yılında kurulmuştur. Endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren ekonomik sektör örgütü TUSİD, işkollarının önde gelen tüm firmalarını çatısı altında toplamıştır. Ayrıca, konaklama ağırlama sektörüne mal ve hizmet veren çok sayıda kuruluş da örgütün bünyesinde yer almaktadır. TUSİD, üyeleri arasında mesleki, teknolojik ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve söz konusu alanlarda standartları yükseltmek için çalışmalarını sürdürmektedir.