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Hotelometer'de Alanya'dan otel yok

Almanların en çok tatil yaptığı destinasyonlardaki otelleri gösteren Hotelometer'in yeni listesi açıklandı. Listede Alanya oteli yok

Hotelometer'de Alanya'dan otel yok

Almanların en çok tatil yaptığı destinasyonlardaki otelleri gösteren Hotelometer'in yeni listesi açıklandı. Listede Alanya oteli yok

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:28
Hotelometer'de Alanya'dan otel yok
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İŞ ve turizm dergisi fvw ile data analiz şirketi TrevoTrend'in ortak çalışmasıyla iki haftada bir yayınlanan Hotelometer listesi açıklandı. Listedeki tesisler, klasik seyahat acenteleri ve online acentelerden elde edilen verilerle oluşturuluyor. Açıklanan listeye göre, iki hafta önce Türkiye'de en çok aranan oteller arasında üçüncü sırada yer alan Club Grand Side, yeni listenin ilk sırasında yer aldı. Bir önceki listenin birinci ve ikinci sırasında yer alan Delphin Imperial ve Delphin Diva ise sırasıyla ikinciliğe ve üçüncülüğe yerleşti. Genel listenin dördüncü sırasında Royal Dragon, beşinci sırasında ise Side Crown Charm Palace yer aldı. Ana pazarları Rusya ve Almanya olan Alanya'dan hiç bir otel listede kendisine yer bulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
HotelometerAlmanlarAlanya Oteli
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